Oracle: Tencent-Auftrag stützt die Aktie, der Trend bleibt schwach

Was bewegt die Aktie?

Oracle hat einen großen Auftrag von Tencent erhalten. Das chinesische Unternehmen mietet rund 100.000 fortschrittliche KI-Chips von Oracle. Der Vertrag soll über fünf Jahre laufen und ein Volumen von ungefähr sieben Milliarden US-Dollar haben. Für Tencent ist es der größte Leasingvertrag dieser Art mit einem Anbieter im Ausland.

Besonders relevant ist die vereinbarte Vorauszahlung von 30 Prozent. Oracle erhält damit bereits zu Beginn einen Teil des Vertragsvolumens. Diese Zahlung hilft dem Unternehmen, die für den Auftrag nötigen Investitionen zu finanzieren. Der Auftrag und die Vorauszahlung erklären, warum die Oracle-Aktie vorbörslich um mehr als zwei Prozent zulegt.

Die Bewertung wirkt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 16 günstig. Gleichzeitig ist die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall von Oracle teuer. Das zeigt, dass Investoren die finanziellen Risiken des Unternehmens ernst nehmen. Ein wichtiger Punkt ist OpenAI: Der große Oracle-Kunde hat umfangreiche Verpflichtungen, und seine Fähigkeit, diese zu erfüllen, ist offen.

Der Tencent-Vertrag verbessert die Lage für Oracle, weil ein Teil der Einnahmen im Voraus fließen soll. Er beantwortet aber weder die Frage nach den Verpflichtungen von OpenAI noch ändert er das schwache Kursbild. Für die Aktie stehen damit ein großer neuer Auftrag und ein abwärts gerichtetes Kursmomentum nebeneinander. Der vorbörsliche Anstieg allein reicht aus charttechnischer Sicht noch nicht für eine positive Bewertung der Aktie.

Charttechnik

Nach einer längeren Erholung gewann die Abwärtsbewegung wieder an Dynamik. Auf die anschließende Konsolidierung folgte ein Ausbruch nach unten. Das Momentum bleibt damit abwärts gerichtet.

Martins Einschätzung

Der Tencent-Auftrag und die Vorauszahlung sind positiv für Oracle. Für einen Kauf spricht das Kursbild derzeit dennoch nicht: Erst eine Veränderung des abwärts gerichteten Momentums würde die Aktie aus charttechnischer Sicht interessanter machen.