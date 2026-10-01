Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

01.10.2026 / 15:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics SE
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.10.2026
     Kursziel:                  22,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach; Nicklas Frers

Guidance reduziert - Solar-Aufträge verschieben sich ins Folgejahr

LPKF hat gestern die Guidance hinsichtlich Umsatz und Marge nach unten
angepasst und reagiert damit auf Verschiebungen bei geplanten Ordern.
Wenngleich die Anpassung für das laufende Jahr schmerzhaft ist, bleibt der
Fokus weiterhin auf dem LIDE-Ramp Up, der sich in 2027 dynamisch fortsetzen
dürfte.

Solar-Aufträge verzögern sich: Nachdem LPKF bereits im H1 einen sehr
schwachen Geschäftsverlauf verzeichnete und wir zuletzt mit EUR 105 Mio.
Umsatz am unteren Ende der bisherigen Guidance positioniert waren, hatten
wir die Erreichung der bisherigen Prognose (105-120 Mio. EUR) bereits als
ambitioniert eingeschätzt. Hauptgrund für die Anpassung sind nach Angaben
des Vorstands zwei zeitliche Verschiebungen. Bei den erwarteten
Solaraufträgen aus China stehen weiterhin notwendige staatliche
Genehmigungen aus, sodass die betreffenden Aufträge später als erwartet
eintreffen und damit erst 2027 verumsatz werden. Gleichzeitig verschiebt
sich die Umsatzrealisierung im Advanced-Packaging-Geschäft. Zwar erwartet
LPKF weiterhin erste LIDE-Auftragseingänge im Q4 (vgl. Comment vom
28.09.2026), die damit verbundenen Umsätze werden jedoch später als
ursprünglich angenommen realisiert. Dies steht im Einklang mit dem zuletzt
kommunizierten LoI eines asiatischen Advanced-Packaging-Herstellers, dessen
Umsatzbeitrag erst ab H1 2027 erwartet wird. Zusätzlich war der
Auftragseingang im Q3 auch im übrigen Portfolio schwächer als erwartet,
sodass die fehlenden Umsätze nicht kompensiert werden können.

Prognosen angepasst: Wir reduzieren unsere Umsatzprognose 2026 von EUR 105
Mio. auf EUR 98,0 Mio. und positionieren uns damit nun in der Mitte der
neuen Guidance von EUR 93-100 Mio. Für die Folgejahre ergeben sich dagegen
nur begrenzte Anpassungen, da sich insbesondere die erwarteten LIDE-Umsätze
lediglich zeitlich verschieben und in 2027 der Nachholeffekt aus der
erwarteten Solar-Order zum Tragen kommt. Beim EBIT hatten wir mit einer
Marge von -6,4% vom Umsatz gerechnet, was einer
Restrukturierungsaufwendungen bereinigten EBIT-Marge von rund -3,2%
entspricht, sodass wir bereits vor der Guidancesenkung unterhalb der
Unternehmenserwartung lagen. Aufgrund der niedrigeren Umsatzbasis reduzieren
wir unsere Erwartung dennoch auf eine EBIT-Marge von -8,7%. Gleichzeitig
zeigt sich das laufende Effizienzprogramm erfreulicherweise stärker als
ursprünglich erwartet: Laut Vorstand liegen die erzielten Kostenreduktionen
bereits über dem angestrebten Zielwert, wodurch ein Teil des Umsatzrückgangs
kompensiert werden kann und die Anpassung auf der Bottom Line geringer als
befürchtet ausfällt.

Fazit: Die Guidance-Reduktion stellt aus unserer Sicht vor allem eine
erneute Verschiebung der erwarteten Umsatzrealisierung und weniger eine
Veränderung der strategischen Perspektive dar. Insbesondere im LIDE-Geschäft
bleiben kommende Auftragseingänge die zentralen kurzfristigen Trigger.
Gleichzeitig verbessert die über den Erwartungen liegende Kostenreduktion
die operative Ausgangsbasis für den erwarteten LIDE-Ramp-up. Wir sehen die
Meldung daher als Bestätigung unserer bislang vorsichtigen 2026er Annahmen,
während die Visibilität für eine deutliche Wachstumsbeschleunigung ab 2027
weiterhin maßgeblich von der tatsächlichen Umsetzung der ersten
Advanced-Packaging-Produktionsaufträge abhängt. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 22,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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