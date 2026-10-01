Original-Research: QNA Technology S.A. (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: QNA Technology S.A. - from First Berlin Equity Research
GmbH

01.10.2026 / 15:42 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to QNA Technology S.A.

     Company Name:                QNA Technology S.A.
     ISIN:                        PLQNTHL00017

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        01.10.2026
     Target price:                51,00 PLN
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu QNA Technology S.A.
(ISIN: PLQNTHL00017) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bekräftigt
seine BUY-Empfehlung und behält sein Kursziel von PLN 51,00 PLN bei.

Zusammenfassung:
QNA Technology hat die Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, die
im Großen und Ganzen unseren Schätzungen entsprachen. Die Betriebskosten,
die zu 63% aus Personalkosten bestehen, stiegen im Jahresvergleich um 26%
auf PLN 6,2 Mio., da QNA seine Belegschaft aufstockte. Obwohl die Kosten
leicht über unseren Prognosen lagen, werden wir zunächst die Entwicklung im
dritten Quartal abwarten, bevor wir unsere Prognosen anpassen. Mit Blick auf
die Zukunft sehen wir die Ankündigung eines Joint Ventures bzw. einer Joint
Development Agreement (JDA) mit einem Display-Hersteller, Fortschritte im
Bereich des Kunststoffrecyclings durch 'Reborn Materials' und/oder die
Ankündigung eines weiteren Geschäfts außerhalb des Display-Bereichs als
kurzfristige Werttreiber für QNA. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein
unverändertes Kursziel von PLN 51. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei
(Aufwärtspotenzial: 46%).

First Berlin Equity Research has published a research update on QNA
Technology S.A. (ISIN: PLQNTHL00017). Analyst Alexander Rihane reiterated
his BUY rating and maintained his PLN 51.00 price target.

Abstract:
QNA Technology has published H1 results, which were roughly in line with our
estimates. Operating costs, which are primarily (63%) comprised of personnel
expenses, rose 26% y/y to PLN 6.2m as QNA expanded its workforce. While
costs were slightly above our projections, we will wait to see how the third
quarter develops before adjusting our forecasts. Looking forward, we see the
announcement of a JV/JDA with a display producer, progress on the Reborn
Materials plastic recycling front, and/or the announcement of another
non-display deal as near-term value drivers for QNA. An updated DCF model
yields an unchanged price target of PLN 51. We maintain our Buy
recommendation (upside: 46%).
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu QNA Technology S.A.
(ISIN: PLQNTHL00017) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bekräftigte
seine BUY-Empfehlung und behielt sein Kursziel von PLN 51,00 PLN bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=eb31931c0b5890168a7a93ce1e86c336

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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