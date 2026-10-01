Passagiere vereiteln Absturz von Flydubai-Maschine - Israel verschärft Kontrollen

Jerusalem, 30. ⁠Sep (Reuters) - Passagiere und Besatzungsmitglieder eines Flydubai-Fluges haben israelischen Behörden zufolge den Versuch eines Co-Piloten vereitelt, die Maschine zum Absturz zu bringen. Der Mann habe den Flugkapitän mit einem Messer angegriffen und das Flugzeug in weniger als 30 Sekunden ‌knapp 4300 Meter in die Tiefe stürzen lassen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Daraufhin seien Passagiere und Crew in das Cockpit eingedrungen ⁠und hätten ⁠den Angreifer überwältigt. Ein zweites Paar Flydubai-Piloten, das sich an Bord befand, habe den Jet anschließend sicher im saudiarabischen Tabuk gelandet.

Die Hintergründe der Tat sind nach israelischen Angaben noch unklar. Ein israelischer Insider sagte, der Co-Pilot sei ein omanischer Staatsbürger. Der Oman äußerte sich zunächst nicht. Die staatliche ‌Fluggesellschaft Flydubai teilte lediglich mit, es habe ‌eine "Auseinandersetzung" im Cockpit gegeben, und warnte vor "voreiligen Spekulationen".

Mehr als zehn Stunden nach dem Vorfall trafen die Reisenden mit einer Ersatzmaschine auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv ein. ⁠Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem "schweren Sicherheitsvorfall" und kündigte an, ‌dass die saudiarabischen Behörden den Co-Piloten ⁠verhören würden. An Bord des Fluges FZ1073 von Dubai nach Tel Aviv befanden sich Netanjahu zufolge 174 Menschen, die meisten von ihnen Israelis.

Einem Sprecher Netanjahus zufolge wurde der indische Flugkapitän verletzt und habe ‌geblutet. Dennoch sei es ihm gelungen, ⁠die Cockpittür zu entriegeln. Daraufhin seien ⁠Passagiere ins Cockpit gekommen, während der Co-Pilot auf das Bedienfeld des Flugzeugs eingeschlagen habe. Nach Angaben des Flughafens in Tabuk wurden beide Piloten mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Vorfall verschärft die Sorgen um die Flugsicherheit in der Region. Israel erklärte, man werde die Kontrollen von Piloten ausländischer Airlines verschärfen. "Wir werden die Identität jedes Piloten kennen, der nach Israel fliegt, und eine Art Sicherheitsüberprüfung vornehmen", sagte Regierungssprecher Doron Spielman ⁠der Nachrichtenagentur Reuters.

(Bericht von Rami Ayyub, Alexander Cornwell, Rami Amichay, Federico Maccioni und Lina Obeid. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ‌an berlin.newsroom@tr.com)