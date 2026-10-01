Pistorius lässt Drohnenregiment aufstellen
dpa-AFX · Uhr
BERGEN (dpa-AFX) - Für den Kampf mit unbemannten Systemen stellt die Bundeswehr ein eigenes Drohnenregiment auf. Der Verband werde aus bis zu 600 Männern und Frauen bestehen und Reichweiten bis zu 500 Kilometer abdecken, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen./cn/DP/jha
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