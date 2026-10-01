Polen verlängert Grenzkontrollen zu Deutschland und Litauen

Warschau, ⁠01. Okt (Reuters) - Polen verlängert die Kontrollen an den Grenzen zu den EU-Partnerländern Deutschland und Litauen um sechs Monate bis zum 30. ‌März 2027. Dies teilte das polnische Innenministerium in Warschau am Donnerstag mit. Die ⁠Maßnahme solle ⁠die illegale Migration begrenzen und die Sicherheit des Landes stärken. "Grenzkontrollen sind ein wirksames Instrument zur Eindämmung der illegalen Migration", hieß es in einer Erklärung des ‌Ministeriums. Die Verlängerung ermögliche es, ‌den Migrationsdruck besser zu bewältigen und die Grenzsicherheit zu erhöhen.

Polen hatte die vorübergehenden Kontrollen ⁠im Juli 2025 eingeführt und war damit ‌dem Beispiel mehrerer ⁠anderer EU-Regierungen gefolgt. Zuletzt waren sie bis zum 1. Oktober verlängert worden. Seit der Wiedereinführung der Kontrollen wurde ‌fast 1300 Menschen ⁠an der litauischen Grenze ⁠und knapp 1200 Personen an der deutschen Grenze die Einreise verweigert, wie das Ministerium mitteilte. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Kontrollen an den deutschen Grenzen um ein weiteres halbes Jahr bis Mitte März 2027 verlängert.

(Bericht von Pawel ⁠Florkiewicz und Alexander Ratz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)