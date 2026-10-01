Russische Drohnenangriffe auf Kiew - Schule und Dnipro-Brücke getroffen

Kiew, 01. Okt (Reuters) - ⁠Russische Drohnen haben eine Schule und eine Brücke in Kiew getroffen. Dabei geriet das Schulgebäude in Brand, wie die örtlichen Behörden am Donnerstag mitteilten. Da sich alle Schüler zu diesem Zeitpunkt in einem Schutzraum befanden, gab es keine Verletzten. Zudem schlug eine Drohne in eine Brücke über den Dnipro ein. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, die ‌Südbrücke sei nicht schwer beschädigt worden, der Bahnverkehr habe jedoch vorübergehend eingestellt werden müssen.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten einen großen Feuerball, nachdem eine Drohne im dritten Stock des Schulgebäudes eingeschlagen war. Rettungskräfte räumten Trümmer ⁠nahe dem ausgebrannten ⁠Gebäude beiseite, dessen Fenster geborsten waren. "Russischer Abschaum bedroht weiterhin das Leben in unserem ganzen Land, greift ukrainische Kinder und unsere Schulen an", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Russland müsse dafür voll zur Rechenschaft gezogen werden und eine deutliche Antwort auf seine Angriffe erhalten.

Am späten Mittwochabend war das Institut für Kernforschung in Kiew von einer Drohne getroffen worden. Die Strahlungswerte seien jedoch normal geblieben, teilte ‌das Institut mit. Am Montag war eine Drohne in die Nationale ‌Akademie der Wissenschaften im Zentrum von Kiew gestürzt, wobei ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden. Zudem hatten russische Truppen am Mittwoch eine neue Angriffswelle gegen das ukrainische Stromnetz gestartet. Dem Politikberater Wadym Denysenko zufolge zielen die Angriffe darauf ⁠ab, die Schwächen der ukrainischen Luftverteidigung auszunutzen. Russland setzt zunehmend düsengetriebene Drohnen ein, deren Abwehr der Ukraine ‌wegen fehlender Luftabwehrsysteme schwerfällt.

EIN TOTER BEI UKRAINISCHEM ANGRIFF IN ⁠BELGOROD

Auch die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer war am Donnerstag Ziel von Angriffen. Bei einer Attacke gegen ein Geschäftszentrum wurde nach Angaben der Regionalbehörden ein Mensch verletzt. Der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Lysak, erklärte, die Infrastruktur sei beschädigt worden. Odessa und die umliegende Region werden immer ‌wieder angegriffen, um die Exporte von Getreide zu verhindern ⁠und damit die ukrainischen Einnahmen zu schmälern. Russland, ⁠das nach eigenen Angaben ausschließlich militärische Ziele angreift, teilte mit, ein Rechenzentrum in Odessa und ein Frachtschiff im nahe gelegenen Hafen von Tschornomorsk getroffen zu haben.

Die Ukraine hat ihrerseits die Angriffe auf russisches Territorium verstärkt und nimmt dabei vor allem Ölraffinerien und Logistikzentren ins Visier. Am Donnerstag kam nach Angaben der örtlichen Behörden ein Mann ums Leben, als eine ukrainische Drohne in der Stadt Graiworon in der russischen Region Belgorod explodierte. Russland hatte im Februar 2022 seine groß angelegte Invasion der Ukraine begonnen und die Luftangriffe in diesem Jahr intensiviert, da die eigenen Bodentruppen an den Frontlinien nur langsam vorankommen. Dabei ⁠ist erneut vor allem die Energieinfrastruktur im Visier. Die Ukraine steht mittlerweile vor dem fünften Kriegswinter.

(Bericht von Dan Peleschuk, Mitarbeit Pavel Polityuk, Olena Harmash und Gleb GaranichBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)