Schweizer Inflation steigt auf 1,0 Prozent - Druck auf SNB wächst

Zürich, 01. ⁠Okt (Reuters) - Die Inflation in der Schweiz ist im September auf den höchsten Stand seit gut zwei Jahren gestiegen. Die Konsumentenpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,0 Prozent zu, wie das ‌Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Im August hatte die Jahresinflation noch bei 0,8 Prozent gelegen, im Juli bei 0,4 ⁠Prozent. Treiber ⁠der Jahresteuerung im September 2026 waren Erdölprodukte, die um fast ein Drittel anzogen. Hintergrund ist der Iran-Krieg und die daraus resultierende Blockade der Straße von Hormus, die die weltweite Öl- und Gasversorgung stört.

Der Preisschub erhöht nach Einschätzung von Thomas Gitzel, ‌Chefökonom der VP Bank, den Druck ‌auf die Schweizerische Nationalbank (SNB) deutlich. Die aktuelle Inflation passe nicht mehr zur gegenwärtigen Zinspolitik, erklärte Gitzel. Als die Inflation im August 2024 ⁠letztmals die Marke von 1,0 Prozent erreichte, habe der Leitzins bei ‌1,25 Prozent gelegen. Gegenwärtig liegt ⁠er bei null Prozent. Ein Zinsschritt nach oben werde im Dezember nun zu einem greifbaren Szenario, sagte Gitzel. "Die SNB steht jedenfalls unter Zugzwang."

Die Währungshüter, deren Zielband für ‌die Inflation zwischen null und ⁠zwei Prozent liegt, entschieden vor ⁠einer Woche, den Leitzins auf dem niedrigsten Niveau aller größeren Währungsräume zu belassen. Die Geldpolitik sei gegenwärtig angemessen, um Preisstabilität zu gewährleisten, so die SNB damals. Notenbank-Präsident Martin Schlegel räumte aber auch ein, dass die Unsicherheit über die Inflations- und Wirtschaftsentwicklung hoch bleibe, insbesondere mit Blick auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und deren Auswirkungen.

(Bericht von Oliver Hirt, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)