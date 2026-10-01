Im Börsenspiel Trader 2026 liegen die drei Musterdepots derzeit eng beieinander. Das Trend-Impuls-Depot und das News-Trader-Depot stehen jeweils bei ungefähr 106.000 Euro. Das Turnaround-Chancen-Depot weist rund zwei Prozent Plus auf das investierte Kapital aus. Ein ähnlicher aktueller Ertrag sagt hier wenig über den bisherigen Verlauf aus: Die Schwankungen der Depots unterscheiden sich deutlich.

Im Trend-Impuls-Depot wurden bereits 16.500 Euro Verlust realisiert. Zwei Positionen mit Faktor zehn verursachten gleich zu Beginn hohe Verluste. Zwischenzeitlich lag das Depot mehr als 20 Prozent im Minus und später rund 45 Prozent im Plus. Aktuell sind davon rund sechs Prozent Gewinn übrig. Die Entwicklung zeigt, wie stark Hebelprodukte das Ergebnis im Börsenspiel verändern können.

Besonders Intel und Micron bestimmen die weitere Entwicklung des Trend-Impuls-Depots. Die Intel-Aktie verlor an einem Tag fast sieben Prozent; die Position mit Faktor zehn verlor dabei rund 70 Prozent. Bei Micron folgte auf starke Geschäftszahlen eine Kursbewegung, die hinter den Erwartungen zurückblieb. Damit bleibt offen, welchen Beitrag die beiden Positionen bis zum Ende des Wettbewerbs zum Depotwert leisten.

Andere Positionen entwickeln sich unterschiedlich. Bloom Energy liegt etwa zehn Prozent im Plus, schwankt aber stark. Lumentum zeigt eine positive Entwicklung. Bei Nebius steht charttechnisch ein möglicher Ausbruch aus einer Dreiecksformation an. Eine Position in Vertiv wurde verkauft und durch Hewlett Packard Enterprise in ähnlicher Größenordnung ersetzt.