Steigende Bond-Renditen und hoher Ölpreis machen Dax-Anleger mürbe

Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - Die ⁠Verwerfungen am Anleihemarkt und der wieder anziehende Ölpreis haben die Dax-Anleger am Donnerstag in die Flucht geschlagen. Der deutsche Leitindex rutschte unter die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke und verlor zeitweise 1,5 Prozent auf 24.831 Punkte. Der EuroStoxx50 gab bis zu 1,6 Prozent nach. Durch die zuletzt stark steigenden Bondrenditen entsteht laut Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ein doppelter Gegenwind für den Aktienmarkt: "Die Finanzierungskosten für Unternehmen steigen und gleichzeitig werden Anleihen als Anlagealternative attraktiver."

Am Bondmarkt zogen ‌die Renditen vieler europäischer Staatsanleihen, aber auch amerikanischer Papiere deutlich an. Spekulationen auf weiter steigende Zinsen wegen der hartnäckigen Inflation trieben die Verzinsung der zehnjährigen US-Anleihe mit 5,342 Prozent auf den höchsten Stand seit 24 Jahren. Auch die zehnjährigen französischen Titel rentierten mit 4,96 Prozent ⁠so hoch wie seit ⁠2002 nicht mehr. An den Finanzmärkten ist Frankreich wegen seiner Haushaltsprobleme und eines schwächeren Wirtschaftswachstums zuletzt immer stärker in Ungnade gefallen.

"Der Druck nimmt zu", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Anleger reagierten massiv auf die gespannte Haushaltslage und die hohe Staatsverschuldung. "Frankreich wird die Börse nur mit deutlichen Einsparungen beruhigen können", prognostizierte der Experte. Am Vormittag legte die Regierung ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 vor. Die geplanten Kürzungen, wie beispielsweise das Einfrieren der Gehälter im öffentlichen Dienst, haben bereits zu landesweiten Streiks und Protesten von Schülern, Lehrern und Feuerwehrleuten geführt.

EURO GERÄT INS ‌STRAUCHELN

Für den Euro ging es am Donnerstag deutlich bergab. Die Gemeinschaftswährung fiel das erste Mal ‌seit Mai 2025 wieder unter die Marke von 1,13 Dollar. In der Spitze gab sie um 0,4 Prozent auf 1,1286 Dollar nach. Der zuletzt starke Anstieg der Teuerung in der Euro-Zzone unterstreicht laut Börsianern die anhaltende Bedrohung der Weltwirtschaft durch die hohen Energiepreise. "Dieses Wachstumsrisiko schwebt schon lange über dem Euro," sagt Jane ⁠Foley von der Rabobank. Und obwohl die EZB als eine der ersten führenden Zentralbanken die Zinsen angehoben habe und eine weitere Anhebung erwartet werde, ‌habe der Euro nicht an Fahrt gewinnen können. Die US-Währung ist dagegen ⁠weiter im Aufwind.

Am Ölmarkt zogen die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI nach anfänglichen Verlusten wieder an. Sie legten um jeweils mehr als zwei Prozent auf 100,22 beziehungsweise 92,62 Dollar je Fass zu. Chinesische Raffinerien haben Exporte von Ölprodukten nach Reuters-Informationen bis auf Weiteres ausgesetzt. Dieser Schritt könnte an den bereits durch den Iran-Krieg angespannten Kraftstoffmärkten für noch mehr Unruhe sorgen. "Das ‌chinesische Exportverbot deutet auf Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten auf dem heimischen ⁠Markt hin", sagte UBS-Analyst Giovanni Staunovo.

CHIP-WERTE PROFITIEREN VON MICRON-AUSBLICK

Auf ⁠der Unternehmensseite sorgte der optimistische Ausblick des US-Halbleiterherstellers Micron bei Chip-Werten für Kursaufschläge. Die Aktien von Infineon gehörten mit einem Plus von einem Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Auftrieb erhielten sie auch von der offiziellen Eröffnung eines neuen Werks in Thailand. Im MDax gewannen Elmos Semiconductor gegen den Trend 0,7 Prozent. Für das angelaufene erste Quartal 2026/2027 stellte Micron Erlöse von 60 bis 63 Milliarden Dollar und einen Überschuss zwischen 37,15 und 39,15 Dollar je Aktie in Aussicht. "An der Börse bleibt dennoch die Frage, wie lange der aktuelle Boom bei Speicherchips anhält", sagte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Im vorbörslichen US-Handel gaben die Micron-Papiere 0,4 Prozent nach.

An der Kopenhagener Börse rutschten die Titel von Zealand Pharma um mehr als zwölf Prozent ab, nachdem die Studienergebnisse für das Abnehmmedikament Survodutid von Boehringer Ingelheim veröffentlicht wurden. Die neuen Daten untermauerten die ⁠Einschätzung von Analysten, dass Boehringer bei der reinen Gewichtsreduktion nicht an die Spitzenwerte von Konkurrenten wie Eli Lilly heranreicht. Zealand Pharma ist der dänische Entwicklungspartner von Boehringer.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)