Studie: Inflation ist größte Angst der Deutschen - weniger Vertrauen in Politik

Berlin, 01. ⁠Okt (Reuters) - Die Sorge vor steigenden Lebenshaltungskosten bleibt die größte Angst der Deutschen. Rund 59 Prozent der Menschen fürchten sich vor einer dauerhaften finanziellen Überlastung, wie am Donnerstag aus der Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen" hervorgeht. Dies ist das fünfte Mal in Folge der erste Platz in ‌der jährlichen Erhebung. Gleichzeitig wächst der Pessimismus mit Blick auf die Konjunktur, während das Vertrauen in die Politik sinkt. So befürchten 48 Prozent der Bevölkerung, dass die ⁠Politik von ihren ⁠Aufgaben überfordert ist, was einem Anstieg um sechs Prozentpunkte binnen eines Jahres entspricht, wie der Versicherer R+V zu seiner 1992 eingeführten Studie mitteilte, für die dieses Mal rund 2400 Personen befragt wurden.

Die Furcht vor einer schlechteren Wirtschaftslage kletterte auf den vierten Platz und wird von 51 Prozent geteilt. "Besonders bemerkenswert: Die Angst vor einer Rezession ist um ‌zehn Prozentpunkte gestiegen – stärker als jede andere Sorge", sagte ‌der Leiter der Studie, Grischa Brower-Rabinowitsch. Die Politikwissenschaftlerin Isabelle Borucki, die die Studie berät, erklärte, der Blick der Menschen auf die Wirtschaftslage sei eine Art Frühwarnsystem. "Der Anstieg dieser Angst markiert einen ⁠kollektiven Vertrauensverlust in die wirtschaftliche Zukunft des Landes." Auf dem zweiten Platz aller Sorgen ‌rangiert mit 53 Prozent die Angst vor Steuererhöhungen ⁠oder Leistungskürzungen.

ANGST VOR DEM KLIMAWANDEL LÄSST NACH - TROTZ HITZEWELLEN

Die Sorge, dass der Staat durch die Zahl der Geflüchteten überfordert wird, belegt mit 52 Prozent den dritten Platz. Die Angst, dass es durch weiteren Zuzug zu Spannungen kommt, liegt ‌mit 47 Prozent auf Platz sieben. Ebenfalls ⁠unter den zehn größten Ängsten findet ⁠sich mit 50 Prozent die Befürchtung, dass Wohnraum unbezahlbar wird.

Trotz der Sorgen in einzelnen Bereichen ist das allgemeine Angstniveau der Studie zufolge vergleichsweise niedrig. Der Durchschnitt aller abgefragten Ängste liegt bei 38 Prozent und damit nur zwei Prozentpunkte über dem bisher sorgenärmsten Jahr 2021. Überraschend ist zudem, dass die Angst vor dem Klimawandel trotz der vielen Hitzewellen auf 30 Prozent sinkt. Die Furcht vor Naturkatastrophen fällt sogar um neun Prozentpunkte auf 27 Prozent. Borucki zufolge werde angesichts der scheinbar unaufhaltsamen Veränderungen das ⁠Gefühl der Angst offenbar durch Resignation überlagert.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)