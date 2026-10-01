Studie: Mega-Börsengänge treiben Emissionserlöse auf Rekordwert

München, 01. ⁠Okt (Reuters) - Weniger Börsengänge, dafür deutlich größere: Das ist die Bilanz der Unternehmensberatung EY zu den weltweiten Neuemissionen in diesem Jahr. 888 Unternehmen gingen in den ersten neun Monaten weltweit an die Börse, wie aus der am Donnerstag verbreiteten Studie hervorgeht. Das waren ‌rund vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor (922). Erlöst wurde mit den Börsengängen dagegen mehr als doppelt so viel wie von Januar bis September 2025: 287,5 (Vorjahr: ⁠114,4) Milliarden ⁠Dollar - so viel wie noch nie zu diesem Zeitpunkt.

Das lag an einer Reihe von Mega-Emissionen - auch im Sommer. Im dritten Quartal nahm der südkoreanische Chip-Hersteller SK Hynix mit seinem Zweitlisting an der US-Technologiebörse Nasdaq laut EY allein 26,5 Milliarden Dollar ein, der chinesische Speicherchip-Spezialist CXMT in Shanghai umgerechnet 9,8 Milliarden und der Rechenzentrums-Zulieferer ‌Zhongji Innolight in Hongkong 7,8 Milliarden Dollar.

"Die Rahmenbedingungen ‌für Börsengänge stimmen (...) grundsätzlich und haben sich in den vergangenen Monaten weiter verbessert", sagt Martin Steinbach, Börsengangs-Experte von EY. Die wichtigsten Leitindizes lägen wieder nahe ihrer Allzeithochs. "Gleichzeitig zeigen sich ⁠die Märkte robust und haben gelernt, mit globalen Verwerfungen und geopolitischen Unruhen umzugehen."

In Deutschland ‌bleibt das Geschäft mit Börsengängen aber mau. ⁠In diesem Jahr gingen acht (2025: fünf) Unternehmen an die Börse, erlösten damit aber zusammen mit 935 Millionen Euro. Im dritten Quartal war der Rüstungszulieferer SMAG Antenna Masts mit 130 Millionen Euro die größte Emission. "Mit weiteren IPOs ‌im vierten Quartal ist zu rechnen", heißt ⁠es in der Studie. Die geplante ⁠Milliarden-Emission des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS dürfte sich aber ins kommende Jahr verschieben, weil Insidern zufolge die deutschen Eigentümerfamilien mit der Bewertung nicht einverstanden sind, die Investoren dem Börsengang zugrunde legen wollen.

Steinbach sagte, er sei "vorsichtig optimistisch" für das vierte Quartal. "Die IPO-Pipeline ist sowohl international als auch in Deutschland gut gefüllt." Risiken wie eine mögliche Abkühlung der US-Konjunktur, die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA, weitere Zinserhöhungen der Notenbanken oder weiter steigende Renditen an den Anleihemärkten können die Stimmung ⁠aber kurzfristig wieder eintrüben.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)