Studie: Nur 17 Prozent der Ostdeutschen behielten nach der Wende ihren Beruf

Berlin, 01. Okt (Reuters) - ⁠Das Ende der DDR hat für die meisten Ostdeutschen einen radikalen beruflichen Neuanfang bedeutet. Nur 17 Prozent der Beschäftigten aus der ehemaligen DDR übten im Jahr 1992 noch denselben Beruf aus wie 1989. Das geht aus einer Studie der Rockwool Foundation Berlin (RFBerlin) hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorab ‌vorlag. "Zwischen 1989 und 1992 erlebten DDR-Beschäftigte eine berufliche Umwälzung in einem Ausmaß, das Westdeutsche schlicht nicht kannten", sagte die stellvertretende Leiterin von RFBerlin und Professorin an der Humboldt-Universität Berlin, Alexandra Spitz-Oener. ⁠In Westdeutschland ⁠arbeiteten bei den Männern im selben Zeitraum 70 Prozent weiter in ihrem Beruf, bei den Frauen 63 Prozent.

Die Umwälzung brachte für die Ostdeutschen sowohl Chancen als auch Risiken. Die Wahrscheinlichkeit eines beruflichen Aufstiegs war bei Männern aus der DDR mit rund 23 Prozent deutlich höher als bei ihren westdeutschen Altersgenossen. Zugleich war jedoch auch das Risiko eines Abstiegs um 15 Prozentpunkte höher. Bei ‌den Frauen aus der DDR überwogen die Aufstiegschancen die Abstiegsrisiken ‌in allen untersuchten Jahrgängen.

"Berufliche Stabilität, nicht Arbeitslosigkeit, das war die schärfste Ost-West-Trennlinie", sagte Spitz-Oener. Die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland stieg bis 1992 von null auf zehn Prozent bei den Männern und sogar auf rund 20 Prozent ⁠bei den Frauen, während sie im Westen bei etwa zehn Prozent lag. Diese hohe Arbeitslosigkeit verfestigte sich ‌in den folgenden Jahren, insbesondere bei den Frauen. ⁠Ihre Quote verharrte im Osten für den Rest der 90er Jahre bei mehr als 20 Prozent. Bei den Männern stieg die Arbeitslosigkeit nach einer Phase der Stagnation bei zehn Prozent ab 1996 noch einmal stark und erreichte 1998 rund 18 Prozent.

Die Studie beleuchtet ‌die Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer ⁠am 9. November 1989. Auf die erste ⁠freie Volkskammerwahl im März 1990 folgte am 1. Juli die Wirtschafts- und Währungsunion mit der Einführung der D-Mark in der DDR. Am 3. Oktober 1990 trat die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei.

Für die älteren Jahrgänge war der Übergang in den Vorruhestand prägend. Bei den zwischen 1929 und 1931 geborenen Männern aus der DDR wurden 80 Prozent arbeitslos oder gingen in Rente, so die Studie. Bei den westdeutschen Männern derselben Altersgruppe lag der entsprechende Wert bei 54 Prozent. Die Zahlen für die Frauen betrugen 49 Prozent im Osten und sogar 81 Prozent im ⁠Westen, was die damals flächendeckende Anwendung von Frühverrentungsprogrammen in ganz Deutschland widerspiegelt, wie es in der Studie hieß.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)