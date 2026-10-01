Südkorea erzielt dank KI-Nachfrage historischen Exportrekord

SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Exporte haben im September dank der weltweit anhaltenden KI-Nachfrage einen historischen Rekord erreicht. So sind die Warenausfuhren auf insgesamt 120,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 83,5 Prozent. Ausschlaggebend war dabei die extrem starke Entwicklung im Halbleitersektor: Chip-Exporte stiegen im September erstmals über die Marke von 60 Milliarden Dollar - und machen derzeit rund die Hälfte der gesamten Exporte des Landes aus.

Südkoreas Exportboom ist ein wichtiger Indikator für die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen. Die südkoreanische Volkswirtschaft beheimatet mit Samsung Electronics und SK Hynix zwei der weltweit führenden Produzenten von Speicherchips, die für den Ausbau von Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz essenziell sind.

Die Importe Südkoreas zogen im September mit einem Wachstum von 26 Prozent deutlich langsamer an. Dementsprechend erzielte der ostasiatische Tigerstaat in seiner monatlichen Handelsbilanz einen Rekordüberschuss von 49,9 Milliarden Dollar./fkr/DP/mis