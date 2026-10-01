Synopsys: Umsatz und Cashflow sollen kräftig steigen

Was bewegt die Aktie?

Synopsys hat auf seinem Investorentag Ziele bis 2030 vorgestellt. Für 2027 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 11,1 bis 11,2 Milliarden Dollar. Das entspricht einem geplanten Anstieg von rund 15 Prozent. Zugleich strebt Synopsys eine operative Marge von rund 44 Prozent an. Bis 2030 soll sie auf ungefähr 50 Prozent steigen.

Auch beim frei verfügbaren Zahlungsmittelüberschuss, dem Free Cashflow, setzt Synopsys hohe Ziele. Für 2027 sind rund 3,1 Milliarden Dollar geplant. Bis 2030 soll der Free Cashflow im Durchschnitt um mehr als 20 Prozent pro Jahr wachsen. Rund die Hälfte davon will Synopsys an die Aktionäre zurückgeben. Aktienrückkäufe im Umfang von rund einer Milliarde Dollar sind bereits geplant.

Hinzu kommen zwei neue Partnerschaften. Gemeinsam mit OpenAI will Synopsys ein KI-Modell entwickeln, das speziell auf Chipdesign und technische Entwicklungsarbeit ausgerichtet ist. Welchen finanziellen Beitrag diese Zusammenarbeit leisten kann, ist offen. Für Synopsys ist sie dennoch interessant, weil sie das bestehende Geschäft mit Werkzeugen für die Chipentwicklung ergänzt.

Mit Amazon hat Synopsys eine mehrjährige Vereinbarung im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar geschlossen. Amazon will die Technologie für die Entwicklung eigener Chips einsetzen. Synopsys liefert dafür Software sowie Werkzeuge für Entwurf, Simulation und Analyse. Das Unternehmen profitiert dabei von Lizenzen und nutzungsabhängigen Vergütungen. Zusammen mit den Wachstumszielen gibt dieser Vertrag dem Geschäft eine konkrete Perspektive über mehrere Jahre.

Charttechnik

Die Synopsys-Aktie stieg zuletzt bei hohem Handelsvolumen. Zuvor hatte sie ihren gleitenden Durchschnitt über 50 Handelstage überschritten; im Bereich von 400 Dollar hielt diese Linie anschließend. Nach einem kurzen Rückgang unter das vorherige Tief gewann der Kurs wieder an Höhe.

Entscheidend ist nun das Tageshoch des Vortags. Steigt die Aktie darüber, würde sie zugleich den jüngsten Abwärtstrend und den gleitenden Durchschnitt über 200 Handelstage überwinden. Für dieses Szenario liegt ein möglicher Zielbereich zwischen 528 und 567 Dollar. Innerhalb dieser Spanne bietet sich der Bereich um 534 bis 535 Dollar als konkretes Kursziel an.

Martins Einschätzung

Die Wachstumsziele, die Amazon-Vereinbarung und das Chartbild sprechen für die Synopsys-Aktie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 24 und damit unter dem Durchschnitt von rund 36 aus den vergangenen fünf Jahren. Ein Einstieg wird vor allem dann interessant, wenn der Kurs das Tageshoch des Vortags überschreitet. Bei einer Absicherung unter dem jüngsten Zwischentief ergibt sich für das Ziel um 535 Dollar ein Verhältnis von möglichem Gewinn zu möglichem Verlust von etwa 1,9 zu eins.