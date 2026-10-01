Tankrabatt startet mit Preissenkung - Weiter Kritik an Entlastungsplänen

Berlin, 01. Okt (Reuters) - Zum ⁠Start des neuen Tankrabatts sind die Preise an vielen Zapfsäulen in Deutschland am Donnerstag spürbar gefallen. Die Senkung der Energiesteuer in der Nacht führte schon am Morgen zu deutlich sinkenden Spritpreisen, wie der ADAC mitteilte. "Im Vergleich zum Vortag um 08.00 Uhr lagen die Preise für Super E10 um rund 14,5 Cent und für Dieselkraftstoff um rund 15,2 Cent niedriger." Um 12.00 Uhr nutzten die Mineralölkonzerne nach Angaben des ADAC zwar die einzige Möglichkeit am Tag ‌zu Preiserhöhungen, "wie gewohnt für deutliche Aufschläge". Dennoch blieben die Preise demnach unter dem Niveau vom Mittwoch. Durchschnittlich hätten Verbraucher kurz nach Mittag je nach Kraftstoffart zwischen 14 und 15 Cent pro Liter weniger gezahlt als am Vortag.

"Trotz eines leicht sinkenden Ölpreises sieht der ADAC ⁠in dieser Entwicklung die ⁠Senkung der Energiesteuer zumindest weitgehend abgebildet - diese wird aktuell zu einem großen Teil an Verbraucher weitergegeben." Der ADAC forderte die Mineralölkonzerne dazu auf, zeitnah die volle Energiesteuersenkung von rund 17 Cent weiterzureichen.

ENTLASTUNG BIS ENDE DEZEMBER - VIEL KRITIK AM TANKRABATT

Die staatlich subventionierte Entlastung gilt von Anfang Oktober bis Ende Dezember und soll die zuletzt wieder stark angezogenen Preise im Zuge des Krieges in Nahost drücken. Der umstrittene Tankrabatt wird rund 2,5 Milliarden Euro kosten, die von Bund und Ländern je zur Hälfte getragen werden. Von den knapp 17 Cent je Liter Diesel und Benzin gehen ‌14 Cent auf die Senkung der Energiesteuer zurück, wodurch noch einmal drei Cent bei der ‌Mehrwertsteuer entfallen.

Neben dem Tankrabatt soll das Wirtschaftsministerium einen Gesetzentwurf für einen Preisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens ausarbeiten, der dann ab spätestens Anfang 2027 greifen soll. Auch Entlastungen per Direktüberweisung sollen nächstes Jahr möglich gemacht werden. Die schwarz-rote Koalition selbst hält die Maßnahme nicht für perfekt. Die SPD will neben dem ⁠Preisdeckel ab 2027 auf Direktüberweisungen an Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen setzen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisierte den Tankrabatt als teuer, ineffizient und nicht zielgenau ‌genug. "Das Geld fehlt an anderen Stellen und droht, zum Konzernrabatt zu werden, ⁠weil wir eben sehen, dass das tatsächlich nicht eins zu eins an die Verbraucher und Verbraucherinnen durchgereicht wird", sagte Verbandschefin Ramona Pop zu Reuters TV. Per Gießkannenprinzip würden auch diejenigen entlastet, "die sich das vielleicht leisten könnten, höhere Spritpreise zu bezahlen." Besser wären zielgenaue Hilfen per Direktzahlung an einkommensschwache Haushalte.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hingegen verteidigte die Maßnahme als notwendig. "Auch ich hätte den Tankrabatt gerne vermieden", ‌sagte der CDU-Politiker zu RTL/ntv. Aber wegen der hohen Spritpreise habe die Regierung ⁠entlasten müssen. "Wir haben gesehen, dass die Preise so hoch ⁠sind, dass wir hier für die Pendler, für die Unternehmen auch eine Entlastung brauchen."

Auch viele Ökonomen haben den Tankrabatt als teuer und nicht zielführend kritisiert und plädieren vielmehr dafür, besonders betroffene und einkommensschwache Personen direkt zu unterstützen. Ähnlich äußerte sich der ökologische Verkehrsclub VCD und betonte, statt Milliarden für billigeren Sprit auszugeben und Vielfahrende mit großen Spritverbrauchern zu begünstigen, sollte die Bundesregierung vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen entlasten. "Hohe Kosten, wenig Wirkung - der Tankrabatt ist eine teure Gießkannenlösung", monierte die VCD-Bundesvorsitzende Christiane Rohleder.

Die Opposition kritisiert die Art der Entlastung ebenfalls. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge plädierte dafür, eher pauschal Energiegeld auf die Konten der Menschen zu zahlen und es über eine Übergewinnsteuer zu finanzieren. Beim Tankrabatt lande dagegen ein relevanter Anteil bei den Mineralölkonzernen. Zudem profitierten Haushalte mit größeren Autos am stärksten, sagte die Grünen-Politikerin den Sendern RTL und ⁠ntv. "Wenn der Bund 2,5 Milliarden Euro ausgibt, dann sollte er es doch nicht so ausgeben, dass ausgerechnet die obersten zehn Prozent am meisten profitieren."

(Bericht von Klaus Lauer und Reuters TV; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)