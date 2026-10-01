Tankrabatt startet mit Preissenkung - Weiter Kritik an Entlastungsplänen

Berlin, 01. Okt (Reuters) - ⁠Zum Start des neuen Tankrabatts sind die Preise an vielen Zapfsäulen in Deutschland am Donnerstag spürbar gefallen. Die Senkung der Energiesteuer in der Nacht führte zu deutlich sinkenden Spritpreisen, wie der ADAC mitteilte. "Im Vergleich zum Vortag um 08.00 Uhr lagen die Preise für Super E10 um rund 14,5 Cent und für Dieselkraftstoff um rund 15,2 Cent niedriger." Damit sei bereits am Vormittag ein Großteil der steuerlichen ‌Entlastung von rund 17 Cent pro Liter bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen. "Aus Sicht des ADAC dürfen die Preissenkungen nicht durch spätere Erhöhungen wieder einkassiert werden", erklärte der Autoklub. Entscheidend sei, dass die vollständige Entlastung die Menschen erreiche.

Die schnelle Spritpreissenkung ⁠über Nacht wertet ⁠der ADAC nach eigenen Angaben zudem als Hinweis auf erhebliche Preisspielräume. "Zwar dürfte auch der zuletzt gesunkene Ölpreis dazu beigetragen haben, die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Preisreaktion fallen dennoch auf." Das gelte umso mehr, "als bei früheren Steuersenkungen regelmäßig auf teure Lagerbestände verwiesen wurde und die Weitergabe deshalb erst mit Verzögerung erfolgte."

ENTLASTUNG BIS ENDE DEZEMBER - VIEL KRITIK AM TANKRABATT

Die staatlich subventionierte Entlastung gilt von Anfang Oktober bis Ende Dezember und soll die zuletzt wieder stark angezogenen Preise im Zuge des Krieges in Nahost um ‌knapp 17 Cent je Liter Diesel und Benzin drücken. Der Tankrabatt wird ‌rund 2,5 Milliarden Euro kosten, die von Bund und Ländern je zur Hälfte getragen werden. 14 Cent je Liter gehen auf die Senkung der Energiesteuer zurück, wodurch noch einmal drei Cent bei der Mehrwertsteuer entfallen.

Neben dem Tankrabatt soll das Wirtschaftsministerium einen Gesetzentwurf für einen Preisdeckel nach ⁠dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens ausarbeiten, der dann ab spätestens Anfang 2027 greifen soll. Auch Entlastungen per Direktüberweisung sollen nächstes ‌Jahr möglich gemacht werden. Die schwarz-rote Koalition selbst hält die Maßnahme ⁠nicht für perfekt. Die SPD will neben dem Preisdeckel ab 2027 auf Direktüberweisungen an Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen setzen.

Viele Ökonomen haben den Tankrabatt als teuer und nicht zielführend kritisiert und plädieren vielmehr dafür, besonders betroffene und einkommensschwache Personen direkt zu unterstützen. Ähnlich äußerte sich der ökologische Verkehrsclub VCD und betonte, statt Milliarden für ‌billigeren Sprit auszugeben und Vielfahrende mit großen Spritschluckern zu begünstigen, sollte ⁠die Bundesregierung vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen entlasten. "Hohe ⁠Kosten, wenig Wirkung - der Tankrabatt ist eine teure Gießkannenlösung", monierte die VCD-Bundesvorsitzende Christiane Rohleder.

Auch die Opposition kritisiert die Art der Entlastung. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge plädierte dafür, eher pauschal Energiegeld auf die Konten der Menschen zu zahlen und es über eine Übergewinnsteuer zu finanzieren. Beim Tankrabatt lande dagegen ein relevanter Anteil bei den Mineralölkonzernen. Zudem profitierten Haushalte mit größeren Autos am stärksten, sagte die Grünen-Politikerin den Sendern RTL und ntv. "Wenn der Bund 2,5 Milliarden Euro ausgibt, dann sollte er es doch nicht so ausgeben, dass ausgerechnet die obersten zehn Prozent am meisten profitieren." Dröge warf Bundesfinanzminister und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil zudem vor, eine direkte Auszahlung an die Bürger statt des Tankrabatts mit falschen Argumenten abzulehnen. "Lars Klingbeil redet sich echt mit ⁠schlechten Ausreden raus, wenn er behauptet, das Geld könnte nicht ausgezahlt werden." Der von der Ampel-Koalition begonnene Auszahlmechanismus sei inzwischen fertig.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)