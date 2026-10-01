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Trading-Bot – die KI-Challenge: Bauen Sie Ihren eigenen Handels-Bot mit KI

WH Selfinvest · Uhr
Thema: KI
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Einen Trading-Bot entwickeln – ohne selbst programmieren zu können? Genau darum geht es in unserer neuen dreiteiligen Live-Serie „Trading-Bot – die KI-Challenge“. Sie geben die Regeln vor, treffen die Entscheidungen und kontrollieren den Prozess – während ein KI-Agent die Programmierung übernimmt. Schritt für Schritt entsteht so auf einem Multi-Märkte-Demokonto ein Handels-Bot mit mehreren Sicherheitsmechanismen.

Die Reihe richtet sich ausdrücklich an selbstentscheidende Trader und nicht an Programmierer. In drei Live-Sessions am 1., 8. und 15. Oktober 2026, jeweils von 17:00 bis 18:00 Uhr, wird der Bot gemeinsam aufgebaut, getestet und weiterentwickelt. Ein 15-minütiges Einführungsvideo bereitet Sie auf die praktische Umsetzung vor.

Wer selbst erleben möchte, wie sich künstliche Intelligenz im Trading praktisch einsetzen lässt, bekommt hier die Gelegenheit, den kompletten Entwicklungsprozess live mitzuverfolgen. Voraussetzung sind lediglich ein kostenpflichtiges KI-Abo sowie ein Multi-Märkte-Demokonto, das vorab bei WH SelfInvest angefordert werden kann.

Heute startet Teil 1 der KI-Challenge – seien Sie live dabei und bauen Sie Schritt für Schritt Ihren eigenen Trading-Bot auf.

    Donnerstag, 01.10.26, 17:00 Uhr

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    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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