Trading-Chance Hochtief: Short-Chance nach Hype

Was macht Hochtief?

Hochtief ist ein deutscher Baukonzern und einer der größten internationalen Bauunternehmen der Welt. Hochtief ist mehrheitlich im Besitz der spanischen ACS-Gruppe und konzentriert sich strategisch auf Hochbau-, Tiefbau-, Infrastruktur-Großprojekte und insbesondere Datenzentrums-Bauprojekte in Nordamerika, Australien, Asien und Europa, ergänzt durch eine bedeutende Beteiligung am spanischen Infrastruktur-Konzessionsbetreiber Abertis. Im Segment Turner betreibt Hochtief das nordamerikanische Hochbau-Geschäft über die Tochter Turner Construction, das das größte US-amerikanische Hochbauunternehmen ist und Bürohäuser, Krankenhäuser, Universitäten, Hotels und insbesondere KI-Datenzentren für US-amerikanische Großkunden baut. Im Segment CIMIC betreibt das Unternehmen das australische Bau- und Bergbau-Servicegeschäft über die australische Tochter CIMIC mit Großbauprojekten und Bergbau-Dienstleistungen für globale Rohstoffkonzerne. Im Segment Engineering & Construction betreibt das Unternehmen das europäische Hochbau- und Tiefbau-Geschäft mit Infrastruktur-, Verkehrs- und Datenzentrums-Projekten in Europa. Im Segment Abertis hält das Unternehmen die strategische Beteiligung am spanischen Mautstraßen- und Infrastruktur-Konzessionsbetreiber Abertis, der weltweit Mautstraßen betreibt. Hochtief profitiert massiv vom KI-Boom über die Turner-Tochter und Großaufträge für Datenzentrums-Bauprojekte.

Good to know about: Hochtief

HOCHTIEF zählt zu den weltweit führenden, technisch ausgerichteten Konzernen für Infrastruktur-, Bau- und Dienstleistungslösungen. Das Unternehmen plant, entwickelt, baut und betreibt komplexe Großprojekte in den Bereichen Transport- und Energieinfrastruktur, soziale Infrastruktur sowie High-Tech-Bauwerke. Stratifiziert ist der Konzern vor allem über seine starken Tochtergesellschaften: Turner Construction dominiert den nordamerikanischen Hochbaumarkt, die CIMIC Group ist federführend in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum, während der europäische Markt durch eigene Einheiten abgedeckt wird. Zudem verankert die Mehrheitsbeteiligung des spanischen Infrastrukturriesen ACS den Konzern fest in einem globalen Netzwerk.

Marktpositionierung und Konkurrenz

Im Vergleich zum klassischen Baugewerbe unterscheidet sich die Marktpositionierung durch eine klare Ausrichtung auf hochkomplexe, risikominimierte und margenstarke Großprojekte sowie digitale und grüne Infrastruktur. Durch den hohen Fokus auf Märkte in Nordamerika und Australien ist der Konzern geografisch diversifiziert und weitgehend unabhängig von Schwächephasen einzelner regionaler Märkte (wie etwa dem Wohnungsbaukrise im Heimatmarkt Deutschland).

Direkte Mitbewerber variieren je nach Region und Segment:

· International & Europa: Globale europäische Giganten wie Vinci, Bouygues und Eiffage (Frankreich), Skanska (Schweden) sowie Strabag und PORR im deutschsprachigen Raum.

· Nordamerika & Asia-Pacific: Lokale Großkonzerne wie Bechtel, Fluor oder Jacobs Engineering in den USA sowie regionale Schwergewichte im Pazifikraum.

Chancen und Zukunftspotenziale

· Boom bei Datenzentren und High-Tech-Infrastruktur: Durch das globale Wachstum von KI und Cloud-Computing steigt die Nachfrage nach Rechenzentren, Halbleiterfabriken und Batterie-Gigafactories massiv. Tochtergesellschaften wie Turner verfügen in diesem High-Tech-Segment über Spitzenpositionen.

· Energiewende und Netzausbau: Die Transformation hin zu erneuerbaren Energien erfordert Milliardeninvestitionen in Stromnetze, Offshore-Anbindungen, Wasserstoffinfrastruktur und den Ausbau des öffentlichen Schienenverkehrs.

· Staatliche Infrastrukturprogramme: Umfangreiche Förderpakete (wie der U.S. Inflation Reduction Act oder europäische Förderfonds) garantieren langfristig hohe Investitionsvolumina in Brücken, Straßen, Schienen und Energieprojekte.

· Hoher Auftragsbestand: Rekordauftragsbestände bieten eine herausragende Visibilität für die künftige Umsatz- und Gewinnentwicklung und erlauben eine selektive Auftragsannahme mit besseren Margenprofilen.

Risiken und Herausforderungen

· Projekt- und Ausführungsrisiken: Bei komplexen Großprojekten können Bauverzögerungen, Fehlkalkulationen oder unerwartete geologische Probleme rasch zu drastischen Budgetüberschreitungen und Regressforderungen führen.

· Fachkräftemangel und Materialkosten: Steigende Beschaffungspreise für Rohstoffe sowie der weltweite Mangel an qualifizierten Ingenieuren und Bauarbeitern können Margen belasten und die Projektabwicklung verzögern.

· Konjunktur- und Zinsrisiko: Ein dauerhaft hohes Zinsniveau bremst die private Investitionsbereitschaft und erhöht die Finanzierungskosten für Großprojekte.

· Politische und regulatorische Unsicherheiten: Änderungen in staatlichen Infrastrukturbudgets, Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren oder weltweite geopolitische Spannungen können die Realisierung von Großprojekten beeinflussen.

Perspektiven

Die langfristige Perspektive stellt sich überaus robust dar. Durch den strategischen Fokus auf Wachstumsfelder wie Digitalisierung, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur sowie die starke Verankerung in stabilen westlichen Märkten (insbesondere USA und Australien) ist der Konzern hervorragend aufgestellt. Die Transformation vom traditionellen Bauunternehmer hin zum integrierten High-Tech-Lösungsanbieter sichert eine stabile Auslastung und legt das Fundament für nachhaltiges profitables Wachstum in den kommenden Jahren.

Fundamentale Zahlen und Bewertung

Auch wenn man meinen könnte, das vermeintlich riesige Investitionspaket der Bundesregierung bringe der Bauindustrie Unsummen, so muss man konstatieren: in den Kursen sind die Investitionen längst eingepreist und teilweise sogar überpreist. Zudem wurde, wie man längst weiß, ein überwältigender Teil der neuen, gigantischen Schulden zweckentfremdet. Sie werden nie in Infrastruktur fließen.

Die Aktie ist mit einem derzeitigen KGV von 37 (bereinigt) mehr als 100 Prozent teurer, als im langfristigen Durchschnitt. Die Netto-Marge ist mit 2,2 Prozent sehr niedrig und macht das Unternehmen anfällig für z.B. inflationäre Schübe und anderen Kostenfaktoren, die politisch und geopolitisch verursacht werden. Positiv ist die zu erwartende Gewinnsteigerung von derzeit 11,81 auf über 25 Euro je Aktie bis 2029. Doch dieser ist eingepreist und dem steht ein relativ hoher Verschuldungsgrad mit 35 Prozent entgegen.

Korrektur des Hypes in vollem Gange!

Die Korrektur des steilen Anstiegs, den die Papiere seit 2023 und speziell 2025/26 hingelegt haben, läuft bereits. Nachdem die Notierungen in der Spitze sogar die 550er-Marke überschritten hatten, sank der Kurs nun wieder unter 400 Euro. Wirkliche Unterstützungen finden sich erst im Bereich um 150 bis 175 Euro.

Die Zone von 525 bis 550 Euro fungiert unterdessen als Widerstand.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Abwärts geht es naturgemäß um ein Vielfaches schneller, als aufwärts. Darum sind Short-Spekulationen unter Tradern auch so populär. Sie sollten allerdings unbedingt fundiert sein, da im Falle einer Fehlspekulation das Verlustpotenzial theoretisch unbegrenzt wäre. Bei Hochtief haben wir eine fundierte Short-Chance, für die wir ein geeignetes Produkt ausgesucht haben. Dieses stellen wir Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Hochtief

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 536,365 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 392 Euro entspricht das einem Hebel von 2,68. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM2HZ1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 550 Euro

Unterstützungen: 150-175 Euro

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Hochtief

Basiswert Hochtief WKN PM2HZ1 ISIN DE000PM2HZ16 Basispreis 536,365 Euro K.O.-Schwelle 536,365 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,68 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.