USA: Zum Tode verurteilte Frau überlebt Hinrichtung mit Giftspritze

01. Okt (Reuters) - In ⁠den USA ist die geplante Hinrichtung einer zum Tode verurteilten Frau mit der Giftspritze gescheitert. Die Gefängnisbehörde im Bundesstaat Tennessee teilte mit, dass die 50-Jährige die angesetzte Vollstreckung der Todesstrafe am Mittwochabend überlebt habe. Sie sei mit einem Krankenwagen aus dem Hochsicherheitsgefängnis Riverbend in Nashville in eine Klinik gebracht worden. Ihr Zustand war zunächst unklar, ebenso wie das ‌weitere Vorgehen der Behörden in dem Fall. Gouverneur Bill Lee setzte einem Bericht der Zeitung "Nashville Tennessean" zufolge alle für dieses Jahr geplanten Hinrichtungen aus und ordnete eine unabhängige Untersuchung an.

Es war der erste Versuch des ⁠Bundesstaates seit 200 Jahren, ⁠ein Todesurteil an einer Frau zu vollstrecken. Die Frau war vor über 30 Jahren als 18-Jährige wegen des Mordes an einer Mitschülerin verurteilt worden. Erst im Mai musste in Tennessee die Hinrichtung eines Mannes abgebrochen werden, weil keine geeignete Vene für die Giftspritze gefunden werden konnte.

Die Gefängnisbehörde betonte in einer Stellungnahme, alle Schritte des rechtlich vorgeschriebenen und genehmigten Ablaufplans seien eingehalten worden. Die für die Giftspritze verwendete Substanz sei in der Vergangenheit stets ‌wirksam gewesen. Die Vorschriften sähen zudem keine weiteren Maßnahmen für diesen ‌Abend vor. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Oberste Gerichtshof einen in letzter Minute erlassenen Aufschub der Hinrichtung durch eine untergeordnete Instanz aufgehoben. Journalisten, die den Hinrichtungsversuch miterlebten, berichteten, dass die Frau laut geatmet, gekeucht und geschnarcht sowie über Beschwerden im ⁠Arm geklagt habe. Ihre Anwälte reichten daraufhin einen Eilantrag bei einem Bundesgericht ein, um die Hinrichtung zu stoppen. ‌Gouverneur Lee hatte ein Gnadengesuch der Frau am Montag abgelehnt.

BRUTALE ⁠TAT - ANWÄLTE VERWEISEN AUF KINDHEITSTRAUMATA

Die Frau war im Januar 1995 im Alter von 18 Jahren an der Ermordung einer 19-jährigen Mitschülerin in Knoxville beteiligt. Zusammen mit ihrem damaligen 17-jährigen Freund und einer dritten Person lockte sie das Opfer den Ermittlungen zufolge in ein Waldgebiet, wo es gefoltert und getötet ‌wurde. Die Frau gestand die Tat und wurde 1996 zum ⁠Tode verurteilt. Ihr Freund erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

Die ⁠Grausamkeit der Tat, bei der die Täter dem Opfer unter anderem ein Pentagramm in die Brust ritzten, erregte damals großes Aufsehen. Anwälte und Menschenrechtler hatten die geplante Hinrichtung scharf kritisiert und auf die schwere Kindheit der Verurteilten, sexuellen Missbrauch und psychische Erkrankungen verwiesen. Auch in einem Gnadengesuch zur Umwandlung der Todesatrafe in eine lebenslange Freiheitsstrafe hatten die Anwälte auf schwere Kindheitstraumata sowie mutmaßlichen Alkoholmissbrauch der Mutter während der Schwangerschaft hingewiesen, was die Impulskontrolle der Frau beeinträchtigt habe. Sie wurde laut der Strafvollzugsbehörde zudem 2001 nach einem Angriff auf eine Mitinsassin wegen versuchten Mordes verurteilt.

Hinrichtungen von Frauen sind in den USA äußerst selten. Seit der Wiedereinführung der ⁠Todesstrafe im Jahr 1976 wurden landesweit 1683 Menschen hingerichtet, darunter 18 Frauen.

(Bericht von Steve Gorman, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)