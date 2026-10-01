Verschwendung von Steuergeldern: Neues 'Schwarzbuch'

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin sein neues "Schwarzbuch 2026/27" vor. Darin nennt der Verband 100 Fälle, in denen Bund, Länder und Kommunen aus seiner Sicht sorglos mit Steuergeldern umgehen.

Diesmal nimmt der Verband besonders staatliche Förderprogramme unter die Lupe. Kritisiert wird, dass bei Ausgaben teils Fördertöpfe und Fristen den Ausschlag gäben statt Bedarf und Nutzen. Mitunter würden Mittel ausgegeben, weil sie sonst verfielen. Zudem bemängelt der Lobbyverband aufwendige Verfahren, mögliche Folgekosten für Kommunen und mangelnde Transparenz./bro/DP/jha

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