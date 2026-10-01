Wadephul: EU-Erweiterung um Westbalkan ist Nagelprobe für Europa

Berlin, 30. ⁠Sep (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat kurz vor einem Besuch in Montenegro auf mehr Tempo bei der EU-Erweiterung auf dem Westbalkan gedrungen. Die Integration der Region sei eine "Nagelprobe für Europa", erklärte der ‌Minister am Mittwochabend vor seiner Abreise nach Podgorica. Die Aufnahme der Länder entscheide darüber, welchen Einfluss die Europäische Union in ⁠den kommenden ⁠Jahrzehnten haben werde. Nur mit einer glaubwürdigen Beitrittsperspektive könne sich die EU dauerhaft geopolitischen Spielraum sichern. Wadephul nimmt am Donnerstag in der montenegrischen Hauptstadt an einem Ministertreffen des sogenannten Berlin-Prozesses teil, der die sechs Länder des westlichen Balkans an ‌die EU heranführen soll.

Gegenüber geopolitischen Rivalen ‌gehe es um Kerninteressen wie Sicherheit, Einfluss und Handlungsfähigkeit des Kontinents, sagte Wadephul. Die EU-Mitgliedstaaten müssten daher ihre Versprechen gegenüber den Beitrittskandidaten ⁠einlösen. "Wer bei Reformen vorankommt, muss auch beim Beitrittsprozess vorankommen", forderte ‌er. Angesichts der geopolitischen Herausforderungen ⁠müsse die EU Widerstände schnell abbauen, anstatt sich in kleinteiligen Forderungen zu verlieren. Montenegro stehe als Spitzenreiter im Beitrittsprozess beispielhaft für eine erfolgreiche Annäherung. Die weiteren Länder ‌sind Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo ⁠und Nordmazedonien.

Zugleich mahnte der Außenminister ⁠Reformen in den Westbalkanstaaten an. Die Länder müssten diese beherzt vorantreiben, wenn sie Teil der EU werden wollten. Wadephul nannte in diesem Zusammenhang Rechtsstaatlichkeit, den Kampf gegen organisierte Kriminalität und Korruption sowie die Annäherung der Staaten untereinander. Besonders wichtig sei zudem ein angemessener Umgang mit der Vergangenheit. "Nur wer die Weichen in der Nachbarschaft auf Versöhnung stellt, nähert ⁠sich dem europäischen Miteinander in der EU an", erklärte er.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)