WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 15. Oktober

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 2. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26 09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 5. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26 AUT: Andritz, Kapitalmarkttag DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26 FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 6. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Marvell, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26 09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14.30 USA: Handelsbilanz 8/26 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus 19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.) DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26 13:00 USA: MBA Hypothkenanträge 20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll 21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26 SONSTIGE TERMINE 16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 8. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen TWN: TSMC, Umsatz 9/26 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: Großhandel, Umsatz SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung 13:00 DEU: Tag der Markenwirtschaft EUR: Treffen der Euro-Gruppe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 9. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN USA: Delta Air Lines, Q3/26 TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26 16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Finanzminister --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 12. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Pre-Close-Call Q3 FRA: L'Oreal, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Handelsbilanz 8/26 07:00 SPA: Handelsbilanz 8/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: OLG Hamm verkündet Urteil zu Musterfeststellungsklage zu Preiserhöhungen bei Fernwärme durch Eon 11:45 SWE: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel. 14:00 DEU: Pressetermin und Baustellenbegehung Bauprojekt «Neubausprint RR43» mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 13. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen, 9/26 10:00 NLD: Ahold, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 USA: UnitedHealth, Q3-Zahlen 12:20 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 12:45 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:25 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht CHE: Lonza, Kapitalmarkttag USA: Applied Materials, Investorentag USA: Workday, Investorentag TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/26 01:50 JPN: Kreditvergabe 9/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung) 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ausschlussklausel für Kraftfahrzeugrennen in der Unfallversicherung --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 14. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen 10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid 12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen USA: Accenture, Investorentag TERMINE KONJUNKTUR über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26 03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Durchschnittlicher Stundenlohn 9/26 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26 20:00 USA: Fed-Beige-Book SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz 07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz 07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht 10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk 13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen 22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert) 08:00 GBR: BIP 8/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26 16:00 USA: Lagerbestände 8/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim 11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) 12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi