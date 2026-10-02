Was bewegt die Aktie?

Die Accenture-Aktie legte nach den Zahlen in der Hauptbörse zeitweise rund 16 Prozent zu. In der Spitze erreichte der Kurs den Bereich um 225 bis 226 US-Dollar. Anschließend fiel die Aktie von 227 US-Dollar wieder deutlich auf 212 US-Dollar zurück.

Fundamental lieferte Accenture ordentliche Zahlen. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 18,7 Milliarden US-Dollar. Erwartet waren rund 18 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich um neun Prozent auf 3,30 US-Dollar und lag damit über den erwarteten 3,18 US-Dollar.

Auch die Neuaufträge zeigen eine solide Entwicklung. Sie lagen bei 22,17 Milliarden US-Dollar und damit vier Prozent über dem Vorjahreswert. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,2. Accenture erhielt zudem von 37 Kunden Aufträge über jeweils mehr als 100 Millionen US-Dollar. Diese Verteilung sorgt für eine breitere Kundenbasis.

Ein Belastungspunkt bleibt das Verhalten institutioneller Investoren. Fünf Quartale in Folge bauten sie Positionen ab. Die Zahl der Fonds mit Accenture im Portfolio sank von 4.770 auf knapp 4.000. Im letzten Quartal kamen weitere 273 Fonds weniger hinzu.

Der Ausblick fällt gemischt aus. Für das erste Quartal erwartet Accenture einen Umsatz von 18,95 bis 19,6 Milliarden US-Dollar. Die Erwartung lag bei 19,4 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit drei bis sechs Prozent Umsatzwachstum und einem Gewinn je Aktie zwischen 14,39 und 14,81 US-Dollar. Die Mitte dieser Spanne liegt leicht unter der Erwartung von 14,67 US-Dollar.

Charttechnik

Die übergeordnete Abwärtsbewegung bei Accenture ist weiter intakt. Der Kurs bewegte sich zuletzt in einer ABC-Konsolidierung und lief etwas über das 50-Prozent-Retracement der letzten Abwärtsbewegung hinaus. Der Bereich um das 61,8-Prozent-Retracement bis zum Zwei-Drittel-Retracement bleibt ein typischer Rücksetzerbereich für Einstiege in Trendrichtung. Da der Trend abwärts zeigt, spricht das aktuelle Niveau für Zurückhaltung.

Martins Einschätzung

Die Zahlen waren besser als erwartet, und die starke Kursreaktion passt zu den zuvor zurückhaltenden Erwartungen. Trotzdem reicht das für einen Einstieg auf diesem Niveau noch nicht. Der schwächere Ausblick, die Verkäufe institutioneller Investoren und der intakte Abwärtstrend wiegen schwerer als die kurzfristige Überraschung bei Umsatz und Gewinn.