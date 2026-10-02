AKTIE IM FOKUS: Hensoldt Branchenfavorit in Deutschland - Kepler optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von der nächsten optimistischen Analystenstimme zeigen sich die Hensoldt-Aktien am Freitag stärker als andere Rüstungswerte. Während die Papiere von Rheinmetall um 0,6 Prozent zulegten und Renk sich um 1,7 Prozent von ihren jüngsten Verlusten erholten, stieg der Hensoldt-Kurs am Vormittag um 3,8 Prozent auf das höchste Niveau seit mehr als drei Wochen.

Hensoldt wurde am Vortag von der Bank of America auf die Liste der besten Anlageideen im Nebenwertebereich gesetzt und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus. Aymeric Poulain sieht bei dem Spezialisten für Rüstungselekronik nach der jüngsten Abwertung des ganzen Sektors eine Kaufchance, auch wenn er langfristig weiter an der Bewertung und dem Wachstum nach dem derzeitigen Boom zweifelt.

Poulain geht davon aus, dass Hensoldt im dritten Quartal die Ziele übertroffen hat und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöhen wird. Ein beschleunigter Auftragseingang im vierten Quartal und der Kapitalmarkttag im November böten weitere kurzfristige Wachstumstreiber für eine Aktie, die eigentlich nur auf einen Impuls gewartet habe, glaubt er.

Mit dem Anstieg bestätigt sich das zuletzt individuell positivere Bild für Hensoldt. Auf Sicht von einer Woche und drei Monaten notiert der Kurs im Plus, während Rheinmetall und Renk in diesen Zeiträumen jeweils Federn gelassen haben./tih/ag/jha/