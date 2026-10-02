Aktien New York Schluss: Rekorde bei Tech-Indizes - Jobdaten bremsen Zinssorgen

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Wochenschluss ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Enttäuschende Arbeitsmarktdaten kamen am Freitag insbesondere im konjunktursensiblen Technologiebereich positiv an, weil sie die Zins- und Inflationssorgen der Anleger dämpften. Allerdings stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wieder etwas, zudem zogen am Staatsanleihenmarkt die Renditen erneut an. Dies dämpfte die Kauflaune.

Gleichwohl schnellten die Technologieindizes Nasdaq Composite und der stärker beachtete Nasdaq 100 auf Rekordhochs. Letzterer gewann am Ende 1,00 Prozent auf 30.807,93 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,73 Prozent auf 7.722,72 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,49 Prozent auf 51.176,96 Punkte zu, nachdem er am Vortag zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgesackt war. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von 1,26 Prozent./la/he

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