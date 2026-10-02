AWS-Wachstum braucht sicheren Strom

Amazon: Dieser Rücksetzer bietet Chancen

onvista · Uhr

Amazon schließt einen langfristigen Stromvertrag mit Constellation über 690 Megawatt aus einem Kernkraftwerk in Maryland. Die Aktie kam seit dem Hoch Anfang August deutlich zurück, die Bewertung wirkt mit einem 27er-Kurs/Gewinn-Verhältnis historisch niedrig.

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Was bewegt die Aktie?

Bei Amazon geht es weiter um Rechenzentren, AWS-Wachstum und damit um eine zentrale Voraussetzung: die Versorgung mit Strom. Das Unternehmen hat mit Constellation eine Vereinbarung über 690 Megawatt geschlossen. Der Strom soll aus einem Kernkraftwerk in Maryland kommen, der Vertrag läuft über 20 Jahre.

Solche Laufzeiten zeigen, wie wertvoll verlässliche Stromversorgung für Rechenzentren geworden ist. Stromversorger können in dieser Lage langfristige Verträge zu Premium-Preisen abschließen. Für die Aktien der Versorger bringt diese Nachricht aktuell aber kaum Impulse, weshalb dieser Bereich im Portfolio derzeit eine sehr kleine Rolle spielt.

Auffällig ist die Struktur des Vertrags. Der Strom ist kein exklusiver Amazon-Strom, sondern fließt in das PJM-Regionalnetz. An dieses Netz sind Amazon-Rechenzentren angeschlossen. Der Versorgungsvertrag soll die Energieversorgung im Netz insgesamt verbessern, was die schwierige Lage beim Anschluss von Rechenzentren an das öffentliche Stromnetz unterstreicht.

Für Amazon selbst zählt neben dem Stromthema die Bewertung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 27 und damit fast auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen 20 Jahre. Das macht die Aktie weiter interessant, auch wenn kurzfristig kein dynamischer Anstieg erwartet wird.

Wer einen Einstieg sucht, kann neben der Aktie auch Discountzertifikate prüfen. Sie ermöglichen einen günstigeren Einstieg, begrenzen dafür aber die Gewinne auf der Oberseite. Wie groß der Abschlag ausfällt, hängt von den Bewegungen am Optionsmarkt ab.

Charttechnik

Die Amazon-Aktie erreichte Anfang August ein Hoch bei rund 287 US-Dollar und fiel anschließend bis auf 244 US-Dollar. Das Momentum zeigt eher nach unten. Ein Gap Close in Richtung 240 US-Dollar oder darunter bleibt möglich. In diesem Bereich sollte die Aktie Unterstützung finden, zumal dort ein Doppeltief als weiteres Unterstützungsniveau liegt.

Martins Einschätzung

Nach einem Test des Gap Close entsteht bei Amazon eine interessante Ausgangsbasis. Die Aktie bleibt wegen der niedrigen Bewertung und des strukturellen Strombedarfs für Rechenzentren eine Chance, ein Einstieg drängt sich aber eher auf einem tieferen Kursniveau auf.

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