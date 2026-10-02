ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Branche habe im dritten Quartal zugenommen, und die Jahresziele erschienen gar nicht nicht mehr so konservativ, sondern eher realistisch, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktie sei für die Anleger zuletzt ein frustrierendes Investment, was allerdings nicht an irgendwelchen Fehlern in Herzogenaurach liege./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET

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