ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Diese hätten mit Blick auf die Elektroautos seine Schätzungen moderat und die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Rajat Gupta in einer ersten Einschätzung am Freitag. Das Geschäft mit Energiespeichersystem aber habe enttäuscht. Insgesamt sei er hinsichtlich des Gewinns je Aktie weiterhin pessimistischer als der Markt. So rechne er im Vergleich mit dem Schnitt der Analysten mit einer geringeren Bruttomarge bei Fahrzeugen und höheren Betriebskosten./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:29 / EDT