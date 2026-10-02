ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu kappte ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht um bis zu 10 Prozent. Sie begründete dies mit einer skeptischeren Brancheneinschätzung. Als beruhigend empfindet Liu aber die breite Neuheiten-Pipeline, positive Signale aus dem Einzelhandel und weitgehend positive Checks der Vertriebskanäle./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 22:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST

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