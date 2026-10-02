ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt ING auf 'Positive Catalyst Watch'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 36,30 auf 38,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee geht nach einem starken Quartal optimistisch in die Berichtssaison und gab den ING-Aktien am Donnerstag daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch". Sie hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 4 Prozent an - vornehmlich aufgrund höherer Zinsen. Die Gesamtausschüttungen in diesem Jahr sieht Lee mit 6,7 Milliarden Euro etwa 9 Prozent über dem Konsens./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST

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