ANALYSE-FLASH: RBC senkt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 40 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analystin Anke Reingen hob in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung zwar etwas ihre Schätzungen für die Frankfurter, höhere Eigenkapitalkosten führten unter dem Strich dennoch zu einem geringeren Kursziel. Die Pläne des Großaktionärs Unicredit führten zwar zu Wertschöpfung, erhöhten aber auch die Risiken und der weitere Verlauf sei schlechter berechenbar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:45 / EDT

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