ANALYSE-FLASH: RBC zählt Siemens Energy nun zu globalen Top-Favoriten

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Energy (ADR)
Siemens Energy

Das könnte dich auch interessieren

Infineon, Siemens Energy und Co.
KI-Werte erholen sich – Hoffnung vor Gipfel im Weißen Haus29. Sept. · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Deutscher Leitindex
Dax nach Rutsch unter 25.000 Punkten zurück auf Vortagesniveaugestern, 12:55 Uhr · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen