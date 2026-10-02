ANALYSE-FLASH: RBC zählt Siemens Energy nun zu globalen Top-Favoriten
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:53 / EDT
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