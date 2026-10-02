ANALYSE-FLASH: Warburg Research nimmt Energiekontor mit 'Buy' wieder auf

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung von Energiekontor beim Kursziel von 52,90 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Philipp Kaiser hat seine Neubewertung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nach der Gewinnwarnung im August nun abgeschlossen, wie er am Freitag schrieb. Alleine das Eigenbestand-Portfolio (IPP-Segment) an Wind- und Solarparks decke bereits die Marktkapitalisierung ab./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

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