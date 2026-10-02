APA ots news: OeNB würdigt 35 Jahre Dr. Maria Schaumayer Stiftung

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    Dr. Maria Schaumayer - eine Pionierin der Frauenförderung in  
Wissenschaft und Forschung 

Wien (APA-ots) - Am 1. Oktober 2026 veranstaltete die Oesterreichische  
Nationalbank ( 
OeNB) in Kooperation mit der Dr. Maria Schaumayer Stiftung einen 
Festakt zu Ehren des 35-jährigen Stiftungsjubiläums. Ausgezeichnet 
werden Frauen, die mit ihren wissenschaftlichen Leistungen neue 
Maßstäbe setzen. Rund 1.500 Frauen wurden bislang mit dem Maria 
Schaumayer Preis ausgezeichnet. 

"Die Dr. Maria Schaumayer Stiftung leistet seit 35 Jahren einen 
wichtigen Beitrag dazu, Frauen auf ihrem wissenschaftlichen Weg zu 
unterstützen und ihre Leistungen sichtbar zu machen. 
Wissenschaftliche Exzellenz braucht Chancengleichheit, Vielfalt und 
starke Vorbilder. Genau dafür steht die Stiftung seit ihrer 
Gründung", so Vize-Gouverneurin der OeNB, Edeltraud Stiftinger. Sie 
betont die Bedeutung der Förderung von Frauen in Wissenschaft und 
Forschung - ganz im Sinne der Stiftungsgründerin Dr. Maria 
Schaumayer, ehemalige Nationalbankpräsidentin und weltweit erste 
Zentralbankchefin. 

OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger eröffnete den 
Festakt, die Jubiläumsrede hielt Helga Wagner, ehemalige 
Rechtsanwältin, Mitgründerin und Vorsitzende der Stiftung. Durch den 
Abend führte Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat . 

Dr. Maria Schaumayer: Die erste Frau an der Spitze einer 
Notenbank. Seit 1991 dient der Maria Schaumayer Preis der Förderung 
von Frauenkarrieren. Die Gründerin selbst beschritt in ihrer 
beruflichen Laufbahn viele Wege, die für Frauen nicht vorgesehen 
waren - was ihr den Spitznamen "Eisbrecherin" einbrachte. Besonders 
im Finanzsektor, einer traditionellen Männerdomäne, gelang ihr 
Bahnbrechendes: Von 1990 bis 1995 leitete sie als weltweit erste Frau 
eine Zentralbank und stand der OeNB als Präsidentin vor. In dieser 
Zeit gründete sie auch die Maria Schaumayer Stiftung - sie war 
Schaumayers Geschenk an sich selbst zum 60. Geburtstag. Als 
Nationalbankpräsidentin sagte sie: "Ich bekomme hier viel Geld, ich 
brauche das nicht. Ich möchte etwas Gutes tun. Ich möchte den Frauen 
helfen, dass sie auch Spitzenpositionen erreichen." Über einen 
Zeitraum von 35 Jahren fördert die Stiftung bereits herausragende 
akademische Arbeiten von Frauen - finanziert aus Schaumayers 
Privatvermögen. 

Die Preisträgerinnen 

Im Rahmen des Festakts am 1. Oktober wurden herausragende 
wissenschaftliche Leistungen prämiert. Vier Preisträgerinnen standen 
stellvertretend für die ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen auf der 
Bühne: Magdalena Lederbauer (Chemie), Alice Lea Nikolay-Ullreich ( 
Wirtschaftsrecht), Sarah Stadlmayr (Neurowissenschaften) und Isabelle 
Vonklich (Zivilrecht). In einem Gespräch berichteten sie von ihrem 
persönlichen Weg in die Wissenschaft. 

Magdalena Lederbauer entwickelt generative Modelle für die 
moderne Chemie, die es ermöglichen, unbekannte Molekülstrukturen 
aufzuklären und neue chemische Reaktionen zu entdecken. Ihre 
Forschung eröffnet Anwendungsfelder in der Wirkstoffentwicklung in 
der chemischen Industrie, der Reaktionsforschung sowie der Analyse 
von Umweltschadstoffen. Sie hat ihren Bachelor und Master in Chemie 
an der ETH Zürich in kürzester Zeit abgeschlossen und ist seit 2025 
PhD-Studentin in Chemical Engineering am Massachusetts Institute of 
Technology. 

Alice Lea Nikolay-Ullreich ist Expertin für Wirtschaftsrecht. In 
ihrer Dissertation beforschte sie Rechtsschutzmechanismen und 
Rechtsfolgen im Vergabekontrollrecht und entwickelte darauf aufbauend 
rechtspolitische Reformvorschläge. Auf der Wirtschaftsuniversität 
Wien (WU) schloss sie das Bachelor-, Master- und Doktoratsstudium ab. 
Seit Februar 2025 arbeitet sie am Verfassungsgerichtshof. Außerdem 
ist sie als externe Lehrende an der WU tätig und hält regelmäßig 
Vorträge bei Seminaren und wissenschaftlichen Veranstaltungen. 

Sarah Stadlmayr beforscht die Behandlung von Nervendefekten in 
der Humanmedizin. Im Rahmen ihrer Promotion untersuchte sie die 
Eigenschaften unterschiedlicher Spinnenseiden. Aufbauend auf diesen 
Erkenntnissen entwickelt sie heute biomimetische sowie 
biofunktionalisierte Spinnenseiden-Replikate für den Einsatz in der 
regenerativen Medizin. Sie promovierte 2024 in Neurowissenschaften an 
der Medizinischen Universität Wien. Seitdem ist sie am Karolinska 
Institut tätig und leitet ein vom Österreichischen Wissenschaftsfonds 
gefördertes Postdoc-Projekt. 

Isabelle Vonklich widmete sich in ihrer Habilitationsschrift der 
Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB). Im 
Mittelpunkt stand die Frage, welche Vertragsklauseln zum Kern eines 
Vertrags zählen und welche davon ausgeschlossen sind. Durch die 
Analyse des österreichischen und europäischen Rechts entwickelte sie 
Kriterien zur Abgrenzung des Vertragskerns von sonstigen 
Vertragsbestimmungen. Sie promovierte 2021 an der WU Wien und 
habilitierte sich 2025 in den Fächern Bürgerliches Recht, Bankrecht 
und Versicherungsrecht. Seit 2019 arbeitet sie als 
Universitätsassistentin am Institut für Zivil- und 
Zivilverfahrensrecht der WU Wien. 

Fotos zur Veranstaltung finden sich hier. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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OTS0043    2026-10-02/10:09
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