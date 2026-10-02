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APA ots news: OMV und Österreichische Sporthilfe starten Partnerschaft für die Zukunft des österreichischen Sports

Wien (APA-ots) - - Langfristige Partnerschaft startet ab Jänner 2027 

- OMV fördert als Zukunftspartner österreichischen Spitzensport mit 
Fokus auf junge Talente 

- Gemeinsames Engagement für nachhaltige Entwicklung, Perspektiven 
und sportlichen Erfolg 

Wien, 02.10.2026 - Ab 1. Jänner 2027 bündeln OMV und die 
Österreichische Sporthilfe ihre Kräfte in einer langfristigen 
Partnerschaft. Im Fokus stehen die Förderung österreichischer Talente 
sowie die nachhaltige Stärkung des österreichischen Spitzen- und 
Nachwuchssports. Gemeinsam schaffen die Partner verlässliche 
Perspektiven und Rahmenbedingungen, die Sporthilfe-Athlet:innen auf 
ihrem Weg zu nationalen und internationalen Erfolgen bestmöglich 
unterstützen. 

Im Mittelpunkt stehen österreichische Sporthilfe-Athlet:innen, 
insbesondere junge Talente am Beginn ihrer sportlichen Laufbahn. 
Gemeinsam schaffen OMV und die Österreichische Sporthilfe 
langfristige Perspektiven und verlässliche Rahmenbedingungen, damit 
Sportler:innen ihr Potenzial bestmöglich entfalten und sportliche 
Höchstleistungen mit ihrer persönlichen Entwicklung und 
Zukunftsplanung verbinden können. In den kommenden Jahren werden OMV 
und die Österreichische Sporthilfe ihre Zusammenarbeit kontinuierlich 
weiterentwickeln und ihr gemeinsames Engagement für den 
österreichischen Spitzen- und Nachwuchssport ausbauen. Die konkreten 
Fördermaßnahmen der Partnerschaft werden zu einem späteren Zeitpunkt 
bekannt gegeben. 

Die Partnerschaft steht für ein gemeinsames Engagement, das weit 
über klassisches Sponsoring hinausgeht. OMV und die Österreichische 
Sporthilfe verbindet die Überzeugung, dass Spitzenleistungen 
langfristige Perspektiven und kontinuierliche Entwicklung benötigen. 
Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Verantwortung, Innovationskraft und 
nachhaltiges Denken sind Werte, die sowohl den Hochleistungssport als 
auch OMV prägen und das Fundament dieser Zusammenarbeit bilden. 

"Leistung, Teamgeist und eine zukunftsorientierte Haltung sind 
Werte, die sowohl den Spitzensport als auch die OMV prägen. Mit 
dieser Partnerschaft investieren wir in die Medaillengewinnerinnen 
und Medaillengewinner von heute und morgen. Gemeinsam mit der 
Österreichischen Sporthilfe wollen wir dazu beitragen, dass 
Athletinnen und Athleten ihr volles Potenzial entfalten und ihre 
sportlichen Ziele erreichen. Als ein in Österreich verwurzeltes 
internationales Unternehmen freuen wir uns sehr, einen aktiven 
Beitrag zur Förderung künftiger Talente und zur Unterstützung 
aufstrebender Sporttalente in Österreich und darüber hinaus zu 
leisten", sagt Emma Delaney, CEO von OMV Aktiengesellschaft. 

"Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für den 
österreichischen Sport. Gemeinsam mit OMV schaffen wir langfristige 
Perspektiven für Athletinnen und Athleten und stärken insbesondere 
junge Talente auf ihrem Weg an die Spitze. Damit leisten wir einen 
wichtigen Beitrag, damit sportliche Leistung, persönliche Entwicklung 
und nachhaltiger Erfolg Hand in Hand gehen können", sagt Sporthilfe- 
Präsidentin, Susanne Riess-Hahn. 

Über OMV 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen des täglichen 
Lebens neu zu erfinden. OMV ist ein integriertes Energie-, Kraftstoff 
- und Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Durch die 
Geschäftsbereiche liefert OMV Produkte und Lösungen, die das tägliche 
Leben und industrielle Wertschöpfungsketten unterstützen. Das 
Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 Milliarden 
und beschäftigte weltweit rund 22.300 Mitarbeiter:innen. Zu den 
wichtigsten strategischen Beteiligungen von OMV gehören ein Anteil 
von 51,2 % an OMV Petrom sowie ein Anteil von 50 % an Borouge 
International. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in 
den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen 
finden Sie unter omv.com 

Über die Österreichische Sporthilfe 

Die Österreichische Sporthilfe ist eine gemeinnützige und 
unabhängige Organisation. Sie leistet durch ihre finanzielle und 
ideelle Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur sozialen 
Absicherung von SpitzensportlerInnen. Die Zuwendungen werden 
unbürokratisch und nicht-zweckgebunden nach Erfüllung von 
Leistungskriterien zuerkannt. Seinen Auftrag erfüllt der Verein ohne 
staatliche Förderungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch 
nachhaltige Partnerschaften mit der Wirtschaft, 
Benefizveranstaltungen und Fundraising-Aktivitäten. 

Rückfragehinweis: 
   OMV Aktiengesellschaft 
   Dominic Köfner 
   Telefon: +43 (1) 40 440-0 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0089    2026-10-02/12:03
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