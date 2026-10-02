Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren

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NEW ALBANY (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will 2,2 Milliarden US-Dollar in einen neuen Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten investieren. Dadurch werden in New Albany im US-Bundesstaat Ohio voraussichtlich rund 600 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Dort soll die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Fertig-Arzneimitteln an einem Standort vereint werden.

"Für Bayer sind die Vereinigten Staaten seit Langem ein wichtiger Produktionsstandort und bedeutendes Innovationszentrum", sagte Konzernchef Bill Anderson laut Mitteilung. "Am neuen Standort bringen wir Produktionskompetenz und qualifizierte Fachkräfte zusammen, um Patienten in den Vereinigten Staaten und weltweit mit innovativen, hochwertigen Arzneimitteln zu versorgen." Bayer hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als sieben Milliarden Dollar in Pharma-Forschung und -Entwicklung sowie Produktion in den USA investiert./he/men

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