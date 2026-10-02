Was bewegt die Aktie?

Nike liefert auf der Umsatzseite ein schwaches Quartal. Der Umsatz sank um vier Prozent auf 11,2 Milliarden und blieb damit unter den Erwartungen. Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem Minus von zunächst 7,5 Prozent, später lag der Verlust bei rund acht Prozent. Dieser Rückgang passt zur operativen Lage: Die Umsatzentwicklung gibt aktuell wenig Anlass für Entspannung.

Der Gewinn je Aktie fiel dagegen nur leicht von 49 auf 48 Cent. Erwartet waren 44 Cent je Aktie, also fiel das Ergebnis klar besser aus. Der entscheidende Punkt liegt bei den Kosten: Nike konnte den Gewinn vor allem durch Einsparungen stabilisieren. Für eine dauerhafte Verbesserung braucht das Unternehmen steigende Umsätze, während weitere Quartale mit rückläufigen Erlösen und Gewinnen anstehen.

Besonders schwer wiegt China. Dort sank der Umsatz um 22 Prozent, das regionale Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging um 34 Prozent zurück. In Nordamerika zeigte der Großhandel mit plus sechs Prozent und der Gesamtumsatz mit plus zwei Prozent die stärksten Werte. Das Direktgeschäft lieferte deutlich schwächere Zahlen: Online-Umsätze fielen um 13 Prozent, Nike direkt um acht Prozent.

Converse verschärft das Umsatzproblem. Der Umsatz der Marke sank um 28 Prozent. Elliot Hill, Vorstandschef von Nike, nennt Nike Sportsware, Jordan Brand und das China-Geschäft als Bereiche mit erheblichem Handlungsbedarf. Damit bleibt der mögliche Turnaround an operative Verbesserungen gebunden, und genau diese Verbesserungen zeichnen sich im Zahlenbild bisher nur sehr begrenzt ab.

Charttechnik

Die Aktie verliert vorbörslich rund acht Prozent. Der Kurs fällt seit drei Jahren; auch der Fünfjahreschart zeigt diesen Trend. Relevante Unterstützungsniveaus liegen im Bereich alter Hochs aus dem Jahr 2012. Bis zu diesem Bereich könnte der Kurs weiter fallen.

Martins Einschätzung

Die Aktie wirkt mit einem 21er-Kurs/Gewinn-Verhältnis zu teuer. Nike zeigt rückläufige Umsätze und rückläufige Gewinne, während die Bewertung über der des S&P 500 liegt. Neue Positionen bieten sich aktuell erst an, wenn das Unternehmen wieder Wachstum zeigt.