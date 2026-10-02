Bericht: Schröder im Aufsichtsrat von russischer Supermarktkette

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, 02. ⁠Okt (Reuters) - Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ist einem Medienbericht zufolge in den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft der russischen Supermarktkette Globus aufgerückt. Dies berichtete das russische Medienportal RBC am ‌Freitag. Schröder solle die strategische Entwicklung des Unternehmens unterstützen, teilte die Gesellschaft Hyperglobus dem Bericht zufolge mit. ⁠Das russische ⁠Geschäft war 2025 aus der deutschen Globus Holding ausgegliedert worden und befindet sich im Besitz des ehemaligen Globus-Chefs Thomas Bruch. Die Supermärkte nutzen jedoch weiterhin den bekannten Markennamen. Die deutsche Globus Holding erklärte, ‌die russischen Märkte seien rechtlich und ‌operativ vollständig unabhängig. Stellungnahmen von Hyperglobus und Schröder lagen zunächst nicht vor.

Schröder pflegt seit seiner Amtszeit als Bundeskanzler von ⁠1998 bis 2005 eine enge Beziehung zum russischen Präsidenten ‌Wladimir Putin und war ⁠nach seiner politischen Karriere zudem für mehrere russische Staatskonzerne tätig. Putin hatte Anfang des Jahres erklärt, Schröder sei sein bevorzugter Ansprechpartner für Gespräche über ‌eine neue europäische Sicherheitsordnung. ⁠Die Nachricht über Schröders neuen ⁠Posten folgt zudem kurz auf eine Entscheidung der Regierung in Moskau, die erst vier Tage zuvor die russischen Vermögenswerte des deutschen Handelskonzerns Metro unter vorübergehende staatliche Verwaltung gestellt hatte. Auch beim französischen Einzelhändler Auchan hatte Russland die Vermögenswerte übernommen.

(Bericht von Reuters in Moskau, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von ⁠Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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