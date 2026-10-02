Bilger unzufrieden mit Bahnsanierung - "Konzept hat so nicht funktioniert"

Berlin, 02. ⁠Okt (Reuters) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat spürbare Verbesserungen für Bahnkunden innerhalb von drei Jahren in Aussicht gestellt und den Druck auf die Deutsche Bahn erhöht. "Diese spürbare Verbesserung will ich erreichen", sagte der CDU-Politiker in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der ARD. Bis 2029 solle ‌die Pünktlichkeit im Fernverkehr bei 70 Prozent liegen. Dieses Ziel sei durchaus ambitioniert, "wenn man sieht, dass wir die letzten Monate bei etwas mehr als 50 Prozent Pünktlichkeit ⁠im Fernverkehr ⁠waren". Zu einem positiven Bahnerlebnis gehörten zudem Sicherheit, Sauberkeit und eine bessere Kundenkommunikation.

Bilger äußerte sich erneut unzufrieden mit dem bisherigen Konzept der sogenannten Korridorsanierungen, bei denen wichtige Strecken für die Instandsetzung komplett gesperrt werden. Das Versprechen, dass die Abschnitte danach störungsfrei befahren werden könnten, sei zu oft nicht eingehalten worden. Als Beispiel nannte er ‌die bis zum Sommer sanierte Strecke Hamburg-Berlin. Dort habe ‌es danach "eine Pünktlichkeit von 25 Prozent" gegeben. "Da muss man erkennen, dass das Konzept so nicht funktioniert hat." Man arbeite mit der Bahn an einem neuen Konzept und er werde bald ⁠einen Vorschlag machen, betonte Bilger.

Derzeit werde mit der Bahn über eine neue sogenannte Leistungsvereinbarung ‌verhandelt, sagte der Minister weiter. "Da geht es darum, ⁠wie viel Mittel wir für was in den kommenden fünf Jahren zur Verfügung stellen." Dabei gehe es um mehr als 80 Milliarden Euro. Dies sei doppelt so viel wie in den vergangenen fünf Jahren. "Damit verbinden wir die ‌Erwartung, dass es spürbar besser wird in ⁠unserer Infrastruktur." Das Geld müsse effizient ⁠eingesetzt werden.

Um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, setzt Bilger neben der Bahn auf die Elektromobilität. Er kündigte jedoch an, die Kaufprämie für E-Autos nach 2029 nicht verlängern zu wollen. In vielen Fällen sei der Kauf eines E-Autos mittlerweile günstiger als der eines Verbrenners. "Und deswegen braucht es aus meiner Sicht in Zukunft keine Förderung des Kaufs von Elektroautos mehr." Die Mittel sollten stattdessen verstärkt in den Ausbau der Ladeinfrastruktur fließen. Zudem kündigte Bilger ein Konzept für einfacheres Laden und mehr ⁠Preistransparenz an den Ladesäulen an.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)