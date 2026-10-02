Bund will Schlichtung bei Streit zwischen Airlines und Passagieren beschleunigen

Berlin, 02. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesregierung will Schlichtungsverfahren bei Streitfällen mit Fluggesellschaften beschleunigen und effizienter machen. Künftig soll die Schlichtungsstelle beim Bundesamt für Justiz (BfJ) darauf verzichten können, einen Einigungsvorschlag auszuarbeiten, wenn eine Airline nicht auf das Verfahren reagiert, wie das Bundesjustizministerium zu einem ‌am Freitag veröffentlichten Verordnungsentwurf mitteilte. Ziel sei es, die gewonnene Zeit für die Verfahren zu nutzen, in denen eine Einigung realistisch sei. "Wir wollen, dass mehr ⁠Streitigkeiten im ⁠Luftverkehr durch Schlichtung gelöst werden – und schaffen dafür die richtigen Anreize", erklärte Justizministerin Stefanie Hubig.

Die für Verbraucher kostenlose außergerichtliche Schlichtung sei dafür das richtige Instrument. Die Verfahren würden flexibler gestaltet, sagte die SPD-Politikerin und betonte: "Wir sorgen zugleich dafür, dass es sich für Fluggesellschaften nicht lohnt, Schlichtungsverfahren einfach auszusitzen."

WELTWEIT 21,6 MILLIONEN FLUGGÄSTE ‌MIT ANSPRUCH AUF ENTSCHÄDIGUNG

Hintergrund der Pläne ist die ‌starke Auslastung der zuständigen Schlichtungsstelle beim BfJ. Die Zahl der Anträge hat sich dort nach Ministeriumsangaben seit 2015 mehr als verdreifacht. Bislang muss die Stelle in jedem Verfahren ⁠einen Schlichtungsvorschlag erarbeiten. Dies gilt auch dann, wenn sich die Fluggesellschaft gar nicht ‌äußert und eine Einigung daher kaum zu ⁠erwarten ist. Dem Entwurf zufolge soll die Schlichtungsstelle künftig nach eigenem Ermessen entscheiden können, ob sie einen Vorschlag macht. Für die Airlines soll das Verfahren laut Justizministerium dadurch jedoch nicht billiger werden. Sie müssen ‌auch dann die volle Verfahrensgebühr zahlen, ⁠wenn es zu keinem Schlichtungsvorschlag kommt. Die ⁠neuen Regeln dürften im Laufe des kommenden Jahres in Kraft treten.

Weltweit hatten im vorigen Jahr 21,6 Millionen Fluggäste Anspruch auf Entschädigungszahlungen – allein in Europa waren es rund elf Millionen, wie das Fluggastrechteportal Airhelp jüngst mitteilte. Demnach lehnten Airlines 58 Prozent aller Ansprüche in ihrer ersten Rückmeldung ab, nach 52 Prozent 2024. In 31 Prozent der Fälle reagierten die Fluggesellschaften der Analyse zufolge überhaupt nicht auf den Anspruch und ließen die Anfrage komplett unbeantwortet.

(Bericht ⁠von Klaus Lauer und Ilona Wissenbach, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)