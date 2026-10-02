Bundesregierung zeigt sich zurückhaltend zu Freigabe von Dieselreserven

Berlin, 02. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich zurückhaltend zu Vorschlägen zur Freigabe von Dieselreserven geäußert. "Der Grund für die hohen Kraftstoffpreise liegt zuvorderst in der Lage im Nahen ‌Osten und der damit zusammenhängenden Verknappung des Angebots. Es gilt jetzt, die Märkte nicht weiter zu verunsichern", ⁠sagte ⁠der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag in Berlin. Wichtig sei vor allem, dass man geeint vorgehe. Sollte es eine G7-Schalte der wichtigsten westlichen Industriestaaten zu dem Thema geben, werde Bundeskanzler Friedrich Merz ‌teilnehmen. "Wir sehen die Vereinigten Staaten ‌weiterhin als einen verlässlichen Partner, auch in Bezug auf Kraftstofflieferungen."

Die USA hatten europäische Verbündete nach Reuters-Informationen gedrängt, Dieselreserven ⁠freizugeben, um den Preisdruck zu senken. Frankreich hatte daraufhin ‌nach Reuters-Informationen vorgeschlagen, dass ⁠die europäischen Staaten 50 Millionen Barrel Diesel freigeben sollen. "Derzeit sind uns keine neuen Anforderungen seitens der Internationalen Energieagentur bekannt", betonte dagegen der Regierungssprecher. "Entscheidend ‌ist,(...) dass wir ⁠zu koordinierten und gemeinsamen Lösungen ⁠kommen, denn wir wollen die Märkte stabilisieren und sie nicht weiter verunsichern."

Mit Blick auf Drohungen, dass die USA ohne eine Freigabe den Dieselexport nach Europa untersagen könnten, fügte er hinzu, dass die Bundesregierung die USA weiter als verlässlichen Lieferanten sehe.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)