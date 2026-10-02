DAX® - 200-Tage-Linie im Fokus

Beim DAX® kam es gestern zu einem Rücksetzer an die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.831 Punkten). Der viel beachtete Durchschnitt erwies sich in der Folge als „support“. Um eine Ausdehnung der Korrektur zu verhindern, muss das Aktienbarometer diese Bastion verteidigen. Die meistbeachtete Glättungslinie ist deshalb durchaus als strategische Absicherung prädestiniert. Auf der Oberseite bilden die horizontalen Barrieren bei 25.400/25.500 Punkten indes weiterhin die nächste wichtige Widerstandszone. Mittlerweile verläuft in diesem Dunstkreis zusätzlich der seit dem Rekordhoch von Ende August bestehende Korrekturtrend (akt. bei 25.399 Punkten), was die Bedeutung dieser Zone nochmals untermauert. Ein überzeugender Ausbruch über diese Widerstandszone würde das technische Gesamtbild nachhaltig aufhellen. Ein solcher Befreiungsschlag sorgt möglicherweise für das Startsignal in Sachen „starkes Schlussquartal“ ( siehe „HSBC Daily Trading“ vom 25. September ). Zum Abschluss noch ein Blick voraus: Dem DAX® droht die fünfte Woche in Folge mit Kursverlusten. Eine solche Durststrecke ist historisch sehr selten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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