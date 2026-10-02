Drei Fragen an Bernecker 02.10.2026

Wie tief fällt der Dax? Gute Bonds? Neue BMW-Strategie?

onvista · Uhr
Quelle: Bernecker
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Wie weit kann der Dax unter 25.000 Punkten noch fallen?

Rein markttechnisch betrachtet liegen wir knapp über der 200-Tage-Linie, die bei etwa 24.825 Punkten verläuft. Fällt der Dax darunter, liegt die nächste Marke bei rund 24.000 Punkten. Aber auch die März-Tiefs von 22.000 Punkten sind aus technischen Erwägungen denkbar.

Die Entwicklung im Dax ist derzeit stimmungsgetrieben, auch aufgrund der hohen Risikoaufschläge für französische Staatspapiere gegenüber dem EU-Schnitt. Die Gewinnentwicklung im Dax und die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 bis 14 per 2027 stehen für das Gegenteil und stützen den Leitindex fundamental ab.

Zinsanstieg: Welche Unternehmensanleihen lohnen sich?

Der Zinsanstieg schafft bessere Einstiegsmöglichkeiten, aber man sollte Qualität kaufen. Beispielsweise auf Euro lautende, vorrangige Unternehmensanleihen mit guter Bonität und zwei bis maximal fünf Jahren Restlaufzeit bei Unternehmen mit verlässlichen Cashflows, überschaubarer Verschuldung und einem konjunkturresistenten Geschäftsmodell. Kürzere Laufzeiten begrenzen die Kursverluste, falls die Zinsen weiter steigen.

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Was halten Sie von der neuen BMW-Strategie?

BMW will die Komplexität reduzieren, Entwicklung und Verwaltung effizienter machen und stärker auf profitable Modelle setzen. Das ist sinnvoll, denn ein Premiumhersteller muss seine Ertragskraft über Marke, Technologie und Kostenkontrolle sichern. Die reduzierten finanziellen Ziele, genannt wurden drei bis fünf Prozent operative Marge im Automobilgeschäft bis 2028 - zeigen allerdings, dass der Umbau länger dauert.

Auch das Mittelfristziel von acht bis zehn Prozent hat man nach hinten verschoben. Der Sanierungsfahrplan ist realistisch, aber es fehlt ein überzeugender Beleg für eine schnelle Gewinnwende. Für eine Neubewertung müssen zunächst einmal messbare Fortschritte folgen.

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