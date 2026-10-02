Dax höher erwartet - US-Jobdaten und EU-Inflation im Blick

Frankfurt, 02. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex ein Prozent tiefer bei 24.939,35 Punkten geschlossen. Für schlechte Stimmung an ‌den Börsen in Europa sorgten gestiegene Ölpreise und hohe Anleiherenditen. Die Sorge über die Staatsfinanzen Frankreichs trieb die Verzinsung der zehnjährigen französischen ⁠Titel auf ⁠den höchsten Stand seit 2002. An der Wall Street schlossen die Indizes nach anfänglichen Verlusten leicht im Plus.

Zum Wochenschluss blicken Anleger vor allem auf US-Konjunkturdaten, die neue Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung geben könnten. Für den Job-Report der amerikanischen Regierung erwarten Ökonomen ein ‌Stellenplus von 90.000, nachdem im August 162.000 ‌Arbeitsplätze hinzugekommen waren. Die US-Notenbank Federal Reserve achtet genau auf diese Daten, da sie für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen soll. Sie hat den ⁠Leitzins Mitte September auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent ‌angehoben. An den Finanzmärkten wird damit ⁠gerechnet, dass die Fed dieses Jahr nachlegt.

• Ebenfalls veröffentlicht werden die US-Zahlen zu den Industrieaufträgen im August.

• Die hohen Öl- und Gaspreise dürften die Inflation in der Euro-Zone weiter ‌antreiben. Für die Verbraucherpreise im September ⁠erwarten Experten einen Anstieg auf ⁠3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August.

• Die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI liegen kaum verändert bei 102,34 beziehungsweise 92,66 Dollar je Fass. Ein Bericht des "Wall Street Journal" über die Entsendung weiterer US-Truppen in den Nahen Osten verunsicherte die Märkte.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.939,35

EuroStoxx50 6.175,45

EuroStoxx50-Future 6.208,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 50.926,56 +0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.666,45 +0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 68.330,17 -0,9%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 23.982,86 -2,6%

(Bericht von Daniela ⁠Pegna, Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)