Vorbörse 02.10.2026

Dax über 25.000 Punkten - Warten auf US-Arbeitsmarktdaten

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Zwischen Zins- und Inflationssorgen dürfte der Dax am Freitag robust in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 25.040 Punkte.

Damit würde er wieder über die 25.000-Punkte-Marke zurückkehren, die am Vortag erstmals seit Juli unterschritten wurde. In der Wochenbilanz steuert er trotz der positiven Indikation aber auf ein Minus von 1,4 Prozent zu. Am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt. Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem Xetra-Schluss etwas erholt.

In Asien jedoch verlief der Handel durchwachsen. Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen.

USA: Moderate Gewinne

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag anfängliche leichte Verluste wettgemacht und moderat im Plus geschlossen. Für etwas Erleichterung sorgte, dass die Renditen am Anleihenmarkt zuletzt wieder sanken. Deren Anstieg hatte jüngst Befürchtungen mit Blick auf die Tragfähigkeit der exorbitant hohen Staatsschulden geweckt. Insgesamt hielten sich die Bewegungen an der Wall Street zum Quartalsstart in engen Grenzen. Der Dow Jones Industrial legte geringfügig auf 50.926 Punkte zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.926+ 0,04 Prozent
S&P 5007.666+ 0,19 Prozent
Nasdaq 10030.501+ 0,31 Prozent

Asien: Kein Handel in China

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht prägt mit Blick auf die hohen Ölpreise und zuletzt stark gestiegene Renditen der Staatsanleihen Zurückhaltung das Geschehen. In Japan gab der Nikkei 225 im späten Handel um rund ein Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte nach der Feiertagsruhe am Vortag 2,7 Prozent ein. In China wurde unterdessen feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22568.205- 1,09 Prozent
Hang Seng23.949- 2,70 Prozent
Kospi6.986+ 0,22 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,85+ 0,05 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,61- 0,017 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,25+ 0,011 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1252+ 0,08 Prozent
Dollar in Yen157,84- 0,17 Prozent
Euro in Yen177,59- 0,09 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent102,36 Dollar+ 0,05 Dollar
WTI92,66 Dollar- 0,21 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 62 (61) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TUI AUF 8,75 (9,75) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HORNBACH HOLDING AUF 96 (90) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MEDIOS AUF 22 (25) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 123 (126) EUR - 'BUY'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.10.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenkalender heute, 02.10.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
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- EVERCORE ISI SENKT SIEMENS AUF 'IN-LINE' - ZIEL 315 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 52,80 (52,60) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 831 (833) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 37,50 (38,50) EUR - 'SELL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 210 (230) EUR - 'OVERWEIGHT'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 335 (285) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT COMMERZBANK AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 40 (43) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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