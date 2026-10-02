Frankfurt, ⁠02. Okt (Reuters) - Der Dax hat vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag zugelegt. Der deutsche Leitindex notierte mit 25.055 Punkten 0,5 Prozent im ‌Plus. Anleger erhoffen sich von den Zahlen neue Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. ⁠Ökonomen ⁠erwarten ein Stellenplus von 90.000, nachdem im August 162.000 Arbeitsplätze in den USA hinzugekommen waren. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht könnte den Dax entlasten, da er die akuten Zinserhöhungssorgen dämpfen ‌würde, sagte Frank Sohlleder, Analyst ‌bei ActivTrades. "Ein starker Arbeitsmarktbericht droht hingegen, die aktuelle Talfahrt drastisch zu beschleunigen." Auf Wochensicht hat der ⁠Dax gut 1,6 Prozent nachgegeben.

Zu den größten Verlierern ‌zählten die Aktien ⁠von Adidas und Puma, die sich im Dax beziehungsweise MDax um jeweils mehr als ein Prozent verbilligten. Ein schwächerer Umsatzausblick ‌vom US-Rivalen Nike ⁠sorgte für schlechte Stimmung in ⁠der Sportartikel-Branche.

Unter die Räder gerieten im Dax auch die Papiere der Commerzbank, die nach einer Herunterstufung 2,4 Prozent ins Minus rutschten. Die Analysten der RBC haben die Titel auf "Sector Perform" von "Outperform" gesetzt.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)