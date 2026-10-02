dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Zwischen Zins- und Inflationssorgen dürfte der Dax am Freitag robust in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 25.040 Punkte. Damit würde er wieder über die 25.000-Punkte-Marke zurückkehren, die am Vortag erstmals seit Juli unterschritten wurde. In der Wochenbilanz steuert er trotz der positiven Indikation aber auf ein Minus von 1,4 Prozent zu. Am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt. Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem Xetra-Schluss etwas erholt. In Asien jedoch verlief der Handel durchwachsen. Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag anfängliche leichte Verluste wettgemacht und moderat im Plus geschlossen. Für etwas Erleichterung sorgte, dass die Renditen am Anleihenmarkt zuletzt wieder sanken. Deren Anstieg hatte jüngst Befürchtungen mit Blick auf die Tragfähigkeit der exorbitant hohen Staatsschulden geweckt. Insgesamt hielten sich die Bewegungen an der Wall Street zum Quartalsstart in engen Grenzen. Der Dow Jones Industrial legte geringfügig auf 50.926,56 Punkte zu.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht prägt mit Blick auf die hohen Ölpreise und zuletzt stark gestiegene Renditen der Staatsanleihen Zurückhaltung das Geschehen. In Japan gab der Nikkei 225 im späten Handel um rund ein Prozent nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte nach der Feiertagsruhe am Vortag 2,6 Prozent ein. In China wurde unterdessen feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt.

DAX 24.939,35 -1,03% XDAX 24.992,22 -0,35% EuroSTOXX 50 6.175,45 -1,49% Stoxx50 5.261,40 -1,16% DJIA 50.926,56 0,04% S&P 500 7.666,45 0,20% NASDAQ 100 30.501,56 0,31%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 120,85 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1252 0,08% USD/Yen 157,84 -0,17% Euro/Yen 177,59 -0,09%

BITCOIN:

Bitcoin 86.505 1,95% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 102,36 +0,05 USD WTI 92,66 -0,21 USD

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