EQS-Adhoc: MLP SE: MLP Konzern erwartet für Q3 2026 ein EBIT deutlich über Vorjahreswert und erhöht EBIT-Prognose für Gesamtjahr 2026 auf 110 bis 120 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: MLP SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr

MLP SE: MLP Konzern erwartet für Q3 2026 ein EBIT deutlich über Vorjahreswert und erhöht EBIT-Prognose für Gesamtjahr 2026 auf 110 bis 120 Mio. Euro



02.10.2026 / 10:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der MLP Konzern erwartet für das dritte Quartal 2026 ein deutlich über dem Vorjahreswert liegendes EBIT (Q3 2025: 18,3 Mio. Euro), vor allem aufgrund deutlich höherer erfolgsabhängiger Vergütungen. Angesichts der insgesamt sehr positiven Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sowie noch zu erwartenden weiteren positiven Effekten aus dem gestiegenen betreuten Vermögen und aus den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank rechnet der MLP Konzern daher nun damit, die aktuelle EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 (Bandbreite von 100 bis 110 Mio. Euro) zu übertreffen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand heute entschieden, die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf 110 bis 120 Mio. Euro anzuheben.

Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen beläuft sich im dritten Quartal 2026 auf rund 21 Mio. Euro nach 2,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das dritte Quartal 2026 und die ersten neun Monate 2026 wird MLP planmäßig am 12. November 2026 veröffentlichen.

EBIT, betreutes Vermögen und erfolgsabhängige Vergütungen stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter:

https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Mitteilende Person:

Frank Heinemann, Leitung Konzernkommunikation, MLP SE

Telefon: 06222 308 3513, E-Mail: frank.heinemann@mlp.de

Kontakt:

MLP SE, Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch

Telefon: +49 6222 308 8320, E-Mail: investorrelations@mlp.de

Ende der Insiderinformation

02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: MLP SE Alte Heerstraße 40 69168 Wiesloch Deutschland Telefon: +49 (0)6222-308-8320 Fax: +49 (0)6222-308-1131 E-Mail: investorrelations@mlp.de Internet: www.mlp-se.de ISIN: DE0006569908 WKN: 656990 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX LEI Code: 529900M25NF9TALIWQ20 EQS News ID: 2409528

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2409528 02.10.2026 CET/CEST