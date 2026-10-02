EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.10.2026 / 09:59 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Schlussmeldung zur am 20. Mai 2026 bekannt gemachten dritten Tranche

des Aktienrückkaufprogramms

Heidelberg Materials AG

Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg

Die Heidelberg Materials AG hat den Erwerb von Aktien der Heidelberg Materials AG im Rahmen der am 20. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemachten dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms am 1. Oktober 2026abgeschlossen.

Im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurden insgesamt 2.739.278 Aktien (ISIN DE0006047004) erworben. Das entspricht ca. 1,55% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) betrug durchschnittlich ca. EUR 163,5467. Das gesamte Entgelt (ohne Erwerbsnebenkosten) der zurückgekauften Aktien betrug EUR 447.999.950,35.

Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Heidelberg Materials AG beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut ausschließlich über den Börsenhandel unter Einhaltung der Handelsbedingungen des Artikels 3 der EU-VO 2016/1052.

Mit dem Abschluss der dritten und letzten Tranche ist das am 21. Februar 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1,2 Mrd. (ohne Erwerbsnebenkosten) insgesamt abgeschlossen.

Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften sind auf der Website der Heidelberg Materials AG (https://www.heidelbergmaterials.com/de) unter der Rubrik „Investor Relations/Aktie und Anleihen/Aktienrückkauf“ veröffentlicht.

Heidelberg, den 2. Oktober 2026

Der Vorstand

02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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